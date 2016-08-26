查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·武汉国美8.26“低价开放日”击破全城低价！ ·装修就等这个周末 让你花两房的钱 装三房的家 ·光谷万科中心合作伙伴 与媒体内部见面会隆重启幕 ·武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕 ·图文：相邻两家食品店导购员起冲突 ·崇阳农民老账本被省档案馆收藏 ·黄冈下月举办东坡文化节 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 武汉国美8.26“低价开放日” · 装修就等这个周末 让你花两房的 · 光谷万科中心合作伙伴 与媒体内 · 武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕 · 图文：相邻两家食品店导购员起冲 · 崇阳农民老账本被省档案馆收藏 · 黄冈下月举办东坡文化节 10 荆楚 2016.8.26 星期五 黄冈下月举办东坡文化节 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者碧云）人间绝版苏东坡，千古风流在黄州。记者昨日获悉，第七届中国（黄冈）东坡文化节暨第九届湖北省黄梅戏艺术节将于9月6日至13日在黄冈市举办。

据介绍，届时将安排有文化旅游产业招商引资项目对接、东坡禅学研讨会、大型人文纪录片《苏东坡》首发式、东坡墨韵书画展、东坡文化讲座、“东坡美食汇”展示、《千年黄州》微电影评选和文化惠民剧目展演等十多项活动。

黄冈市领导介绍，此举将深度发掘黄冈特色文化资源，加快推动黄冈由文化大市迈向文化强市。





