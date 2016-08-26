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第10版 荆楚
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·装修就等这个周末 让你花两房的钱 装三房的家
·光谷万科中心合作伙伴 与媒体内部见面会隆重启幕
·武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕
·图文：相邻两家食品店导购员起冲突
·崇阳农民老账本被省档案馆收藏
·黄冈下月举办东坡文化节
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武汉国美8.26“低价开放日”
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装修就等这个周末 让你花两房的
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光谷万科中心合作伙伴 与媒体内
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武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕
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图文：相邻两家食品店导购员起冲
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崇阳农民老账本被省档案馆收藏
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黄冈下月举办东坡文化节
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荆楚
2016.8.26 星期五
黄冈下月举办东坡文化节
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者碧云）人间绝版苏东坡，千古风流在黄州。记者昨日获悉，第七届中国（黄冈）东坡文化节暨第九届湖北省黄梅戏艺术节将于9月6日至13日在黄冈市举办。
据介绍，届时将安排有文化旅游产业招商引资项目对接、东坡禅学研讨会、大型人文纪录片《苏东坡》首发式、东坡墨韵书画展、东坡文化讲座、“东坡美食汇”展示、《千年黄州》微电影评选和文化惠民剧目展演等十多项活动。
黄冈市领导介绍，此举将深度发掘黄冈特色文化资源，加快推动黄冈由文化大市迈向文化强市。