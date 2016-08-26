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 第10版 荆楚
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楚天都市报电子版
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10 荆楚 2016.8.26 星期五
崇阳农民老账本被省档案馆收藏
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周鹏 通讯员陈振清 甘明强 汪佳）崇阳64岁农民沈怀德从1981年记账至今（本报8月21日以《36本家庭账簿记录生活变奏曲》为题进行了报道）。昨日上午，省档案馆工作人员来到沈怀德家里，收藏了他的账本。
    沈怀德是一位地道农民，1981年8月17日分家立户后，沈怀德开始记录家账，他分门别类，分成农业开支、副业收支、特色养殖、人情往来、学杂费等类别，详细记录了36年。“没有想山沟里藏了这么一位有心人！”省档案馆保管处副处长童雁称，读了本报报道后，该馆认为沈怀德的账本具有记录历史作用，很好地反映了这个时代的发展变化，该馆准备于明年举办全省家庭建档展览，这些账本正好用得上。
    沈怀德抱出一纸箱账本，笑呵呵地交给童雁。童雁代表省档案馆给他颁发了《家族账簿》珍藏证书和奖章。
    童雁说，这套账簿收藏后，该馆会将原件收藏，还会给沈怀德影印件。


   