查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·武汉国美8.26“低价开放日”击破全城低价！ ·装修就等这个周末 让你花两房的钱 装三房的家 ·光谷万科中心合作伙伴 与媒体内部见面会隆重启幕 ·武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕 ·图文：相邻两家食品店导购员起冲突 ·崇阳农民老账本被省档案馆收藏 ·黄冈下月举办东坡文化节 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 武汉国美8.26“低价开放日” · 装修就等这个周末 让你花两房的 · 光谷万科中心合作伙伴 与媒体内 · 武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕 · 图文：相邻两家食品店导购员起冲 · 崇阳农民老账本被省档案馆收藏 · 黄冈下月举办东坡文化节 10 荆楚 2016.8.26 星期五 崇阳农民老账本被省档案馆收藏 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者周鹏 通讯员陈振清 甘明强 汪佳）崇阳64岁农民沈怀德从1981年记账至今（本报8月21日以《36本家庭账簿记录生活变奏曲》为题进行了报道）。昨日上午，省档案馆工作人员来到沈怀德家里，收藏了他的账本。

沈怀德是一位地道农民，1981年8月17日分家立户后，沈怀德开始记录家账，他分门别类，分成农业开支、副业收支、特色养殖、人情往来、学杂费等类别，详细记录了36年。“没有想山沟里藏了这么一位有心人！”省档案馆保管处副处长童雁称，读了本报报道后，该馆认为沈怀德的账本具有记录历史作用，很好地反映了这个时代的发展变化，该馆准备于明年举办全省家庭建档展览，这些账本正好用得上。

沈怀德抱出一纸箱账本，笑呵呵地交给童雁。童雁代表省档案馆给他颁发了《家族账簿》珍藏证书和奖章。

童雁说，这套账簿收藏后，该馆会将原件收藏，还会给沈怀德影印件。





