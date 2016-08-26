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楚天都市报讯（记者关前裕）日前，襄阳市一家超市里的两个相邻食品店，双方导购员发生肢体冲突，导致其中一名女主管流产，至今还在住院治疗。

昨日上午，记者来到襄阳市第一医院住院部，37岁的卜某正躺在病床上，护士在给她输液。卜某是华润苏果超市襄阳长虹店五谷磨坊食品店的主管。她手下的导购员胡进程告诉记者，8月20日晚8点半左右，她和卜某正在工作，突然隔壁的燕之坊食品店导购胡某怒气冲冲地过来，质问她为何要抢走生意。

“我感到莫名其妙。”胡进程说，因为是竞争对手，两个人就争论了起来，说着说着，胡某就推了她一下。五谷磨坊食品店的主管卜某就上来劝架，将胡进程挡在身后。此时，胡某突然飞起一脚，踢在卜某的小腹上，卜某退到一边，胡某上前扯住卜某的胳膊，又向其小腹踢了一脚。

超市的工作人员闻讯前来，将大家劝住。不久，卜某就感到小腹疼痛难忍，痛得蹲在地上直哭。胡进程见状赶紧拨打120，救护车前来将她拉到襄阳市第一医院抢救。到医院后，卜某出现下体出血、昏迷等症状。

卜某正怀着二胎，已有一个多月的身孕。经检查，她的腹腔内有积液，医生紧急做了手术，左侧输卵管切除，小肠内膜多处挫伤渗血。孩子也没有保住。

昨日下午，记者来到华润苏果超市襄阳长虹店采访。记者发现，五谷磨坊食品店和燕之坊食品店是超市内相邻而设的两家食品店，都在正常营业，对于事发经过，大家都三缄其口，不愿多说。

华润苏果超市襄阳长虹店工作人员董丽告诉记者，这个地方是监控死角，看不到事发详情。记者通过超市方联系上了燕之坊食品店的襄阳片区负责人李女士。她称：对此事，公司不做回应，一切等警方的调查结果。

记者请李女士帮助联系当时冲突的另一方当事人胡某，她答应转达记者的采访意图。随后，记者再次致电李女士，李女士称：已经与胡某联系上了，可胡某和她的家人不愿意接受记者采访。

记者昨日了解到，目前襄阳市樊城公安分局正在对此事进行调查。





