武汉国美8.26“低价开放日”击破全城低价！装修就等这个周末 让你花两房的钱 装三房的家光谷万科中心合作伙伴 与媒体内部见面会隆重启幕武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕图文：相邻两家食品店导购员起冲突崇阳农民老账本被省档案馆收藏黄冈下月举办东坡文化节
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 第10版 荆楚
·武汉国美8.26“低价开放日”击破全城低价！
·装修就等这个周末 让你花两房的钱 装三房的家
·光谷万科中心合作伙伴 与媒体内部见面会隆重启幕
·武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕
·图文：相邻两家食品店导购员起冲突
·崇阳农民老账本被省档案馆收藏
·黄冈下月举办东坡文化节
楚天都市报电子版
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10 荆楚 2016.8.26 星期五
武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕
价值98元门票免费领，邀您狂欢！
    楚天都市报讯 8月26日—28日，武汉自贸城进口商品直销中心开业暨万国啤酒狂欢节盛情启幕，万国啤酒畅饮、寰宇美食、精彩表演、互动游戏、直销中心惊爆促销……狂欢三天，邀您激情一夏！
    纯正进口黑啤、热辣女神 带您畅享夏日狂欢
    武汉汉自贸城准备了麦香浓郁、口味醇厚的黑啤酒，以阿尔卑斯山冰川水为原料的佳酿德国柏龙，来自西欧的比利时啤酒，专门为女性朋友提供多款低酒精度果味啤酒。并搭配烧烤、水果拼盘、特色凉菜等各类特色美食，让您能够冰爽一“夏”。
    活动特邀DJ女神张婷驾临开幕式主持《乐动全城》，热辣女神打碟秀，“映客”全程直播，花式篮球表演……热情似火夏日狂欢，尽在武汉自贸城！为回馈长期以来支持武汉自贸城的客户，特免费赠送价值98元武汉自贸城万国啤酒节门票！数量有限，先到先得。
    武汉自贸城、携手商业巨头 共赢财富先机
    上市企业、国际贸易企业、特色连锁酒店的等品牌强势入驻武汉自贸城，形成品牌集结效应。在行业巨头的强力带动下，势必带来更高的商业价值。武汉自贸区获批在即，武汉自贸城在多重利好之下，将为武汉乃至华中迎来全新的财富机遇。投资跟定自贸城，建面约40-60㎡双首层自贸金铺，6米挑高，买一层得两层，铺铺临街，以国际化规划及创新业态，引领全新财富通道。


   