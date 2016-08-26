查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·武汉国美8.26“低价开放日”击破全城低价！ ·装修就等这个周末 让你花两房的钱 装三房的家 ·光谷万科中心合作伙伴 与媒体内部见面会隆重启幕 ·武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕 ·图文：相邻两家食品店导购员起冲突 ·崇阳农民老账本被省档案馆收藏 ·黄冈下月举办东坡文化节 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 武汉国美8.26“低价开放日” · 装修就等这个周末 让你花两房的 · 光谷万科中心合作伙伴 与媒体内 · 武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕 · 图文：相邻两家食品店导购员起冲 · 崇阳农民老账本被省档案馆收藏 · 黄冈下月举办东坡文化节 10 荆楚 2016.8.26 星期五 武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕 价值98元门票免费领，邀您狂欢！ 楚天都市报讯 8月26日—28日，武汉自贸城进口商品直销中心开业暨万国啤酒狂欢节盛情启幕，万国啤酒畅饮、寰宇美食、精彩表演、互动游戏、直销中心惊爆促销……狂欢三天，邀您激情一夏！

纯正进口黑啤、热辣女神 带您畅享夏日狂欢

武汉汉自贸城准备了麦香浓郁、口味醇厚的黑啤酒，以阿尔卑斯山冰川水为原料的佳酿德国柏龙，来自西欧的比利时啤酒，专门为女性朋友提供多款低酒精度果味啤酒。并搭配烧烤、水果拼盘、特色凉菜等各类特色美食，让您能够冰爽一“夏”。

活动特邀DJ女神张婷驾临开幕式主持《乐动全城》，热辣女神打碟秀，“映客”全程直播，花式篮球表演……热情似火夏日狂欢，尽在武汉自贸城！为回馈长期以来支持武汉自贸城的客户，特免费赠送价值98元武汉自贸城万国啤酒节门票！数量有限，先到先得。

武汉自贸城、携手商业巨头 共赢财富先机

上市企业、国际贸易企业、特色连锁酒店的等品牌强势入驻武汉自贸城，形成品牌集结效应。在行业巨头的强力带动下，势必带来更高的商业价值。武汉自贸区获批在即，武汉自贸城在多重利好之下，将为武汉乃至华中迎来全新的财富机遇。投资跟定自贸城，建面约40-60㎡双首层自贸金铺，6米挑高，买一层得两层，铺铺临街，以国际化规划及创新业态，引领全新财富通道。





