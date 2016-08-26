查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·武汉国美8.26“低价开放日”击破全城低价！ ·装修就等这个周末 让你花两房的钱 装三房的家 ·光谷万科中心合作伙伴 与媒体内部见面会隆重启幕 ·武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕 ·图文：相邻两家食品店导购员起冲突 ·崇阳农民老账本被省档案馆收藏 ·黄冈下月举办东坡文化节 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 武汉国美8.26“低价开放日” · 装修就等这个周末 让你花两房的 · 光谷万科中心合作伙伴 与媒体内 · 武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕 · 图文：相邻两家食品店导购员起冲 · 崇阳农民老账本被省档案馆收藏 · 黄冈下月举办东坡文化节 10 荆楚 2016.8.26 星期五 光谷万科中心合作伙伴 与媒体内部见面会隆重启幕 楚天都市报讯 近日，万科在武汉打造的甲级写字楼——光谷万科中心，其合作伙伴与媒体内部见面会，在一片热烈的气氛中隆重启幕。

万科的写字楼系列——万科中心是万科非常成熟的商办代表作，深圳、上海、北京等全国各地都有非常典型的作品。武汉万科未来在武汉其他区域都有写字楼布局，光谷万科中心只是武汉万科在写字楼业务上坚实的第一步。

光谷万科中心非常注重产品前期规划与建筑细节的打造。在建造初期，就将“建筑的节能提效”、“助力企业快速成长发展”等核心理念融入到产品设计中。

此外，光谷万科中心的星商汇服务模式，成为该写字楼的一大亮点。星商汇商务服务模式是从产业经济角度出发的创新之举，该模式可以有效搭建5大核心服务平台，利用云平台服务模式共享信息资源；同时从降低企业运营成本维度出发，提供6大基础企业服务，帮助企业跨界合作、创新发展，助力企业走向成功。

光谷万科中心凭借光谷发展优势、黄金双核心地段和万科硬软件高标准打造，投资前景可观。





