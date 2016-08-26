武汉国美8.26“低价开放日”击破全城低价！装修就等这个周末 让你花两房的钱 装三房的家光谷万科中心合作伙伴 与媒体内部见面会隆重启幕武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕图文：相邻两家食品店导购员起冲突崇阳农民老账本被省档案馆收藏黄冈下月举办东坡文化节
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 第10版 荆楚
·武汉国美8.26“低价开放日”击破全城低价！
·装修就等这个周末 让你花两房的钱 装三房的家
·光谷万科中心合作伙伴 与媒体内部见面会隆重启幕
·武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕
·图文：相邻两家食品店导购员起冲突
·崇阳农民老账本被省档案馆收藏
·黄冈下月举办东坡文化节
楚天都市报电子版
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10 荆楚 2016.8.26 星期五
光谷万科中心合作伙伴 与媒体内部见面会隆重启幕
    楚天都市报讯 近日，万科在武汉打造的甲级写字楼——光谷万科中心，其合作伙伴与媒体内部见面会，在一片热烈的气氛中隆重启幕。
    万科的写字楼系列——万科中心是万科非常成熟的商办代表作，深圳、上海、北京等全国各地都有非常典型的作品。武汉万科未来在武汉其他区域都有写字楼布局，光谷万科中心只是武汉万科在写字楼业务上坚实的第一步。
    光谷万科中心非常注重产品前期规划与建筑细节的打造。在建造初期，就将“建筑的节能提效”、“助力企业快速成长发展”等核心理念融入到产品设计中。
    此外，光谷万科中心的星商汇服务模式，成为该写字楼的一大亮点。星商汇商务服务模式是从产业经济角度出发的创新之举，该模式可以有效搭建5大核心服务平台，利用云平台服务模式共享信息资源；同时从降低企业运营成本维度出发，提供6大基础企业服务，帮助企业跨界合作、创新发展，助力企业走向成功。
    光谷万科中心凭借光谷发展优势、黄金双核心地段和万科硬软件高标准打造，投资前景可观。


   