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第10版 荆楚
·武汉国美8.26“低价开放日”击破全城低价！
·装修就等这个周末 让你花两房的钱 装三房的家
·光谷万科中心合作伙伴 与媒体内部见面会隆重启幕
·武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕
·图文：相邻两家食品店导购员起冲突
·崇阳农民老账本被省档案馆收藏
·黄冈下月举办东坡文化节
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武汉国美8.26“低价开放日”
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装修就等这个周末 让你花两房的
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光谷万科中心合作伙伴 与媒体内
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武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕
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图文：相邻两家食品店导购员起冲
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崇阳农民老账本被省档案馆收藏
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黄冈下月举办东坡文化节
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荆楚
2016.8.26 星期五
光谷万科中心合作伙伴 与媒体内部见面会隆重启幕
楚天都市报讯 近日，万科在武汉打造的甲级写字楼——光谷万科中心，其合作伙伴与媒体内部见面会，在一片热烈的气氛中隆重启幕。
万科的写字楼系列——万科中心是万科非常成熟的商办代表作，深圳、上海、北京等全国各地都有非常典型的作品。武汉万科未来在武汉其他区域都有写字楼布局，光谷万科中心只是武汉万科在写字楼业务上坚实的第一步。
光谷万科中心非常注重产品前期规划与建筑细节的打造。在建造初期，就将“建筑的节能提效”、“助力企业快速成长发展”等核心理念融入到产品设计中。
此外，光谷万科中心的星商汇服务模式，成为该写字楼的一大亮点。星商汇商务服务模式是从产业经济角度出发的创新之举，该模式可以有效搭建5大核心服务平台，利用云平台服务模式共享信息资源；同时从降低企业运营成本维度出发，提供6大基础企业服务，帮助企业跨界合作、创新发展，助力企业走向成功。
光谷万科中心凭借光谷发展优势、黄金双核心地段和万科硬软件高标准打造，投资前景可观。