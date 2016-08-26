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第10版 荆楚
·武汉国美8.26“低价开放日”击破全城低价！
·装修就等这个周末 让你花两房的钱 装三房的家
·光谷万科中心合作伙伴 与媒体内部见面会隆重启幕
·武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕
·图文：相邻两家食品店导购员起冲突
·崇阳农民老账本被省档案馆收藏
·黄冈下月举办东坡文化节
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武汉国美8.26“低价开放日”
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装修就等这个周末 让你花两房的
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光谷万科中心合作伙伴 与媒体内
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武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕
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图文：相邻两家食品店导购员起冲
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崇阳农民老账本被省档案馆收藏
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黄冈下月举办东坡文化节
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荆楚
2016.8.26 星期五
装修就等这个周末 让你花两房的钱 装三房的家
楚天都市报讯 本周末（8月27、28日）澳华装饰特携手楚天都市报，为广大读者献上精彩的澳华整装清凉季“收官惠战”，以超高的性价比，让你用两房的钱，轻松装完三房的家。
献礼一：多重钜惠 让你花两房的钱 装三房的家
楚报读者凭本报前往澳华装饰整体家装印象馆（汉口澳门路金冠大厦8楼、武昌中北路海山金谷15楼）参加“澳华整装清凉季·收官惠战”活动，即可领取贴心礼一份。现场定澳华标准整装再享优惠：万元环保主材礼包直送；免费预约金牌工队、金牌监理；现场抽取全房五重大奖，100%中奖。活动期间，选择澳华整装，最高可省18平米装修费用。
献礼二：原创设计 12个重点楼盘金牌方案免费送
活动期间，为庆祝澳华装饰设计师在2016武汉市住宅户型设计大赛载誉归来，百瑞景、金地天悦、汉口城市广场、百步亭金桥汇、世纪江尚、中建南湖壹号等12个重点楼盘的业主朋友凭购房合同单号和户型图到澳华，即可免费获取金牌设计方案，并享受澳华获奖设计团队根升级订制的原创设计方案。
咨询电话：88567907