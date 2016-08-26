查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·武汉国美8.26“低价开放日”击破全城低价！ ·装修就等这个周末 让你花两房的钱 装三房的家 ·光谷万科中心合作伙伴 与媒体内部见面会隆重启幕 ·武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕 ·图文：相邻两家食品店导购员起冲突 ·崇阳农民老账本被省档案馆收藏 ·黄冈下月举办东坡文化节 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 武汉国美8.26“低价开放日” · 装修就等这个周末 让你花两房的 · 光谷万科中心合作伙伴 与媒体内 · 武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕 · 图文：相邻两家食品店导购员起冲 · 崇阳农民老账本被省档案馆收藏 · 黄冈下月举办东坡文化节 10 荆楚 2016.8.26 星期五 装修就等这个周末 让你花两房的钱 装三房的家 楚天都市报讯 本周末（8月27、28日）澳华装饰特携手楚天都市报，为广大读者献上精彩的澳华整装清凉季“收官惠战”，以超高的性价比，让你用两房的钱，轻松装完三房的家。

献礼一：多重钜惠 让你花两房的钱 装三房的家

楚报读者凭本报前往澳华装饰整体家装印象馆（汉口澳门路金冠大厦8楼、武昌中北路海山金谷15楼）参加“澳华整装清凉季·收官惠战”活动，即可领取贴心礼一份。现场定澳华标准整装再享优惠：万元环保主材礼包直送；免费预约金牌工队、金牌监理；现场抽取全房五重大奖，100%中奖。活动期间，选择澳华整装，最高可省18平米装修费用。

献礼二：原创设计 12个重点楼盘金牌方案免费送

活动期间，为庆祝澳华装饰设计师在2016武汉市住宅户型设计大赛载誉归来，百瑞景、金地天悦、汉口城市广场、百步亭金桥汇、世纪江尚、中建南湖壹号等12个重点楼盘的业主朋友凭购房合同单号和户型图到澳华，即可免费获取金牌设计方案，并享受澳华获奖设计团队根升级订制的原创设计方案。

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