查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 荆楚 ·武汉国美8.26“低价开放日”击破全城低价！ ·装修就等这个周末 让你花两房的钱 装三房的家 ·光谷万科中心合作伙伴 与媒体内部见面会隆重启幕 ·武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕 ·图文：相邻两家食品店导购员起冲突 ·崇阳农民老账本被省档案馆收藏 ·黄冈下月举办东坡文化节 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 武汉国美8.26“低价开放日” · 装修就等这个周末 让你花两房的 · 光谷万科中心合作伙伴 与媒体内 · 武汉自贸城万国啤酒节盛情启幕 · 图文：相邻两家食品店导购员起冲 · 崇阳农民老账本被省档案馆收藏 · 黄冈下月举办东坡文化节 10 荆楚 2016.8.26 星期五 武汉国美8.26“低价开放日”击破全城低价！ 楚天都市报讯 国美作为全国性的家电零售企业，基于自身在国内的商业地位及全渠道零售优势，将于8月26~29日推出“低价开放日”全面放价活动。本次“开放日”活动将持续3天时间，诸多知名品牌全线参与。届时，全品类一线主流产品将共同以全规格段、全价格段的极限优惠力度，将低价全面开放给消费者。

活动期间，国美将价格全面放开、赠礼全面放开、服务全面放开，价格一降到底，低至5折。多件套购最高送3000元全场任意商品等多重优惠形式。活动中可享受多款机型直降优惠，并有多款特价机型供市民选择，例如美的189升双门冰箱999元，小天鹅8公斤滚筒洗衣机1799元，TCL55吋曲面智能彩电3999元，格力1.25匹变频挂机2699元，华为麦芒5（64G/全网通）2599元，苏泊尔原汁机499元，超低价格击破全城底价。

在保证低价的同时，国美始终以用户需求为导向，通过优化供应链、创建新场景、形成强链接的方式，为用户创造了极致的消费体验，提高了供给结构对需求变化的适应性和灵活性。此外，注重细节的国美还在今年提出了“全渠道、新场景、强链接”的核心战略，而注重细节与品质的理念，也在其为用户打造的全新购物场景中体现的淋漓尽致。

从门店导购的专业讲解，到丰富的产品体验，从完善的物流配送到平台化的售后服务解决方案，从贴心的免费净水设备，到暴雨时为行人开设免费的烘干机服务。国美的线下门店已从单一的商品交易模式，向以娱乐和休闲为主题的场景应用型模式转变，均衡完善地走出了一条全渠道发展道路。本周来国美，不仅为您省钱，更是一次全新的购物体验。





