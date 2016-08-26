啧啧！23天中了185万老彩民酒后被大奖“轻轻撞了一下腰”广告拨打热线96759675你就有望成体彩店老板
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 第9版 体彩
·啧啧！23天中了185万
·老彩民酒后被大奖“轻轻撞了一下腰”
·广告
·拨打热线96759675你就有望成体彩店老板
楚天都市报电子版
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9 体彩 2016.8.26 星期五
拨打热线96759675你就有望成体彩店老板
    楚天都市报讯 小酒天天有，小曲天天哼，小财天天发，别问我为何总那么体面潇洒，别问我为何总那么忙碌充实，别问我为何总那么人脉广泛，告诉你——哥是体彩店老板！
    与其一天到晚感叹就业难、创业难，何不跟哥一样开家体彩店？
    只要你热心公益，热爱体彩；只要你不甘平庸，不怕发财。那我告诉你，机会来了——湖北体彩目前正在淘汰一批不合格销售网点。这是机会！也是财富！更是一份有意义有价值的体面事业！
    近日，省体彩中心开展“僵尸网点”专项普查清理工作，一批不合格网点面临清除出局。经清查，目前全省有385家体育彩票代理销售网点，因长期无销售，被列入“僵尸网点”黑名单。目前，省体彩中心已发出公告（具体网点名单，详见8月24日《彩经》报、《第一彩票》报及湖北体彩官方微信、微博和官网），10天后，这些不合格网点将退出市场。
    淘汰一批“僵尸网点”，意味着给有意加盟体彩销售事业的有志之士，留出了新的空间与机会。即日起，凡是热心公益、热爱体彩事业者，均可致电湖北体彩加盟热线96759675。想当一个快乐的体彩店老板，你只需要拨打一个电话，其余的事都有人替你办！


   