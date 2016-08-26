查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 体彩 ·啧啧！23天中了185万 ·老彩民酒后被大奖“轻轻撞了一下腰” ·广告 ·拨打热线96759675你就有望成体彩店老板 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 啧啧！23天中了185万 · 老彩民酒后被大奖“轻轻撞了一下 · 广告 · 拨打热线96759675你就有 9 体彩 2016.8.26 星期五 拨打热线96759675你就有望成体彩店老板 楚天都市报讯 小酒天天有，小曲天天哼，小财天天发，别问我为何总那么体面潇洒，别问我为何总那么忙碌充实，别问我为何总那么人脉广泛，告诉你——哥是体彩店老板！

与其一天到晚感叹就业难、创业难，何不跟哥一样开家体彩店？

只要你热心公益，热爱体彩；只要你不甘平庸，不怕发财。那我告诉你，机会来了——湖北体彩目前正在淘汰一批不合格销售网点。这是机会！也是财富！更是一份有意义有价值的体面事业！

近日，省体彩中心开展“僵尸网点”专项普查清理工作，一批不合格网点面临清除出局。经清查，目前全省有385家体育彩票代理销售网点，因长期无销售，被列入“僵尸网点”黑名单。目前，省体彩中心已发出公告（具体网点名单，详见8月24日《彩经》报、《第一彩票》报及湖北体彩官方微信、微博和官网），10天后，这些不合格网点将退出市场。

淘汰一批“僵尸网点”，意味着给有意加盟体彩销售事业的有志之士，留出了新的空间与机会。即日起，凡是热心公益、热爱体彩事业者，均可致电湖北体彩加盟热线96759675。想当一个快乐的体彩店老板，你只需要拨打一个电话，其余的事都有人替你办！





