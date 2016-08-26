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·老彩民酒后被大奖“轻轻撞了一下腰”
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体彩
2016.8.26 星期五
随手写下的一注排列五号码价值50万元
老彩民酒后被大奖“轻轻撞了一下腰”
楚天都市报讯 每次采访中奖的彩民，问有什么秘诀，大多数人都会笑称“运气好”！这不，鄂州彩民李先生（化姓）随便走进一家体彩店，随手写下的号码，居然“随随便便”就中了50万！多希望这份好运气，能够传递给每一个彩民哦！
8月24日，中得排列五第16228期头奖的李先生，早早来到省体彩中心，领取了属于自己的50万元大奖。
李先生言语不多，穿着打扮颇为时尚，自称从事自由职业，买彩票已有十几个年头。他说，自己买彩票，并不像很多老彩民一样守号守点，而是路过体彩店，就进去随便买几注碰碰运气，选号码完全靠瞬间的感觉，“一切凭感觉，感觉来了就选了。”
8月22日下午，李先生和朋友一起喝了点小酒，看到附近有一家体彩店，突然有了感觉，就进去随手写了3个排列五号码，花30元钱倍投5倍，结果第一组号码“86526”一举拿下50万元大奖。
李先生幽默地说，也许正是这种随心所欲的心态，让他被大奖“轻轻撞了一下腰”。 熊莉 普颖