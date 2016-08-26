查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 体彩 ·啧啧！23天中了185万 ·老彩民酒后被大奖“轻轻撞了一下腰” ·广告 ·拨打热线96759675你就有望成体彩店老板 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 啧啧！23天中了185万 · 老彩民酒后被大奖“轻轻撞了一下 · 广告 · 拨打热线96759675你就有 9 体彩 2016.8.26 星期五 随手写下的一注排列五号码价值50万元 老彩民酒后被大奖“轻轻撞了一下腰” 楚天都市报讯 每次采访中奖的彩民，问有什么秘诀，大多数人都会笑称“运气好”！这不，鄂州彩民李先生（化姓）随便走进一家体彩店，随手写下的号码，居然“随随便便”就中了50万！多希望这份好运气，能够传递给每一个彩民哦！

8月24日，中得排列五第16228期头奖的李先生，早早来到省体彩中心，领取了属于自己的50万元大奖。

李先生言语不多，穿着打扮颇为时尚，自称从事自由职业，买彩票已有十几个年头。他说，自己买彩票，并不像很多老彩民一样守号守点，而是路过体彩店，就进去随便买几注碰碰运气，选号码完全靠瞬间的感觉，“一切凭感觉，感觉来了就选了。”

8月22日下午，李先生和朋友一起喝了点小酒，看到附近有一家体彩店，突然有了感觉，就进去随手写了3个排列五号码，花30元钱倍投5倍，结果第一组号码“86526”一举拿下50万元大奖。

李先生幽默地说，也许正是这种随心所欲的心态，让他被大奖“轻轻撞了一下腰”。 熊莉 普颖





