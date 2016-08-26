查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第9版 体彩 ·啧啧！23天中了185万 ·老彩民酒后被大奖“轻轻撞了一下腰” ·广告 ·拨打热线96759675你就有望成体彩店老板 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 啧啧！23天中了185万 · 老彩民酒后被大奖“轻轻撞了一下 · 广告 · 拨打热线96759675你就有 9 体彩 2016.8.26 星期五 体彩“11选5”高频高手究竟牛到什么程度？ 啧啧！23天中了185万 楚天都市报讯 每天开奖81次，每天拥有81次中奖机会。体彩“11选5”高频玩法，逐渐成为湖北彩民理财聚财的好平台。一些专业的彩民，采取计划投注的办法，牢牢抓住每天的81次开奖机会，大发其财。来自襄阳的彩民张先生，玩“11选5”23天，中奖居然超过185万元。

张先生资金实力足，做事有计划、有目标，是个敢想敢做的人。他喜欢体彩“11选5”不仅是因为好玩易中，更重要的是可以通过合理的操作实现稳健的收益。

看准某个组合，制定投注计划，守号跟踪倍投。张先生以此法投注，几乎每天都有不菲的收益。8月19日，他选择“05、08”两胆全拖投注任选五，计划倍投至第47期时，中奖85倍，奖金45900元。

8月20日第20期，他选择小连号“01、02、03、04、05”五码复式投注前三组选，先后共计倍投795倍，一举中得奖金15.50万元；随后他又选择大连号组合“07、08、09、10、11”五码投注前三组选，计划投注至第70期时，倍投1530倍，狂揽奖金29.83万元。

8月21日，他选择“05、10”两胆全拖投注任选五，计划投注至当天第69期时，倍投123倍，又中奖66420元。

8月22日，他选择“05、08”两胆全拖投注任选五，倍投至28期时，中奖15120元；随后他又选择“02、03、04、05、06”五码复式投注前三组选，跟踪投注至第54期，倍投910倍，又中奖17.74万元。

8月23日，为了防回补，张先生又用“02、03、04、05、06”五码投注前三组选，当天才守了三期，便中得前三组选570倍，中奖11万余元。

连续5天时间，张先生采取计划投注的方式，共收获奖金86万余元。此前，8月14日，张先生以两胆全拖的方式，计划投注任选五，单日中奖42万余元。据透露，8月1日至8月23日，张先生玩“11选5”中奖总奖金已超过185万元。

不用计较一次投注的得失，只要在计划周期内中奖一次，就能够一次性收回投注成本，确保盈利。张先生感叹地说：“一天一个计划，一天一个梦想，计划投注11选5，大奖自己来做主。”郑晓莉 彭玲





