查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·海尔自清洁空调年销100万套获Leader创新奖 ·商务部召开流通体制改革工作会议 张近东分享互联网零售经验 ·福星智慧家布局跨境医疗 服务业主海淘国外医疗服务 ·图文：夫妇卖房反悔 6年不肯搬走 ·女子为逃200万债务 将房子“卖”给儿子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 海尔自清洁空调年销100万套获 · 商务部召开流通体制改革工作会议 · 福星智慧家布局跨境医疗 服务业 · 图文：夫妇卖房反悔 6年不肯搬 · 女子为逃200万债务 将房子“ 8 法治 2016.8.26 星期五 女子为逃200万债务 将房子“卖”给儿子 本报公益律师巧打官司 法院判决过户无效 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者余皓 通讯员陈汉君 贺玲）七旬太婆将毕生积蓄200万元，借给40余岁的“忘年交”姚女士。不料，后者不仅不还钱，还将自己的房产“卖”给儿子逃债。接到本报公益律师起诉后，法院昨日一审判决，撤销姚女士与其子的房屋买卖合同。

72岁的刘太婆，退休前是武汉一家国企的高级工程师，与老伴有200万元存款。2013年1月，姚女士称做生意手头紧张，许以高息借钱，刘太婆将200万元借给了她，为期两年。

姚女士只付了一年的利息，第二年本息分文未付。2015年1月，姚女士重新出具借条一张，但因生意失败，无力还本付息。同年10月，刘太婆找姚女士催债遭拒，双方发生口角。

不久，姚女士瞒着刘太婆，将自己一套价值180万元的住房，以100万元低价转让给其子，并过户成功。再次见到刘太婆，姚女士称自己成了穷光蛋。想着一生积蓄有可能打水漂，刘太婆大病了一场，后做了心脏病手术。

今年1月，刘太婆一出院，就找到本报公益律师团成员、武汉市民之家法律顾问朱宏伟律师。朱律师查出，债务人姚女士的房屋买卖并无资金交易，存在恶意逃债的嫌疑。他代表刘太婆向法院申请查封了那套房产，并起诉要求认定该买卖合同无效，予以撤销。

昨日，江岸区法院审理后认为，姚女士在债务未清偿的情况下，将其房产无偿转让给其子，对债权人刘太婆造成损害，刘太婆有权请求法院撤销债务人的行为。法院判决，撤销姚女士与其子签订的房屋买卖合同。

朱宏伟律师称，下一步，他将为刘太婆提起追索200万元债务的诉讼。若姚女士仍不还钱，刘太婆可申请法院拍卖该房产抵债。





