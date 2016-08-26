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楚天都市报讯（记者聂丽娟 通讯员刘嘉）武昌一对夫妇卖房并收到房款后，拒不交付房屋，在里面生活长达6年，对法院判决也拒不执行。昨日，武昌区法院出动30余名工作人员及法警，对该房屋执行了强制腾退。

办案法官介绍，2010年6月9日，张某夫妇全权委托中介徐某，代理出售一套140平米的住房。同月29日，徐某以66.5万元的价格，将该房出售给周某夫妇。当年7月7日，双方完成过户手续，买家周某夫妇取得房产证和土地证。

交易完成后，拿到房款的张某夫妇，却以种种理由拒绝交房。2011年12月，周某夫妇诉至武昌区人民法院。

2012年，武昌区法院开庭审理此案。张某夫妇辩称，自己向原告周某的朋友李某借了钱，李某又在向周某借钱。为了帮李某顺利借到钱，他们才签了卖房委托书，卖房不是自己真实意愿，只是作为债务担保。

原告周某则称，自己是通过中介买的房，其间并无借贷关系。

法院一审审理认为，张某夫妇未提供证据证明卖房不是自己的真实意愿，却签署了委托卖房的公证书；而原告周某夫妇通过交易过户取得房屋的两证，已是该房屋的所有人。据此，判决被告张某夫妇于判决生效后30日内腾退房屋，交付给原告。

张某夫妇上诉，武汉中院二审维持原判。2012年7月26日，周某夫妇向武昌区法院申请执行交房，该院向张某夫妇发出执行通知书责令腾退，但张某夫妇拒接电话。

今年8月2日，武昌区法院依法对张某夫妇分别处以司法拘留15日。被拘留当天，张某夫妇书面承诺搬离，却未履行承诺。

昨日上午，武昌区法院依法采取强制腾退措施。当时张某不在家，只有其妻王某在家中。干警将王某带离，随后将屋内财物清点登记后，请搬家公司搬到法院为其寻找的租住屋内。执行过程全程有录像录音。





