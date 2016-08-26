查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·海尔自清洁空调年销100万套获Leader创新奖 ·商务部召开流通体制改革工作会议 张近东分享互联网零售经验 ·福星智慧家布局跨境医疗 服务业主海淘国外医疗服务 ·图文：夫妇卖房反悔 6年不肯搬走 ·女子为逃200万债务 将房子“卖”给儿子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 海尔自清洁空调年销100万套获 · 商务部召开流通体制改革工作会议 · 福星智慧家布局跨境医疗 服务业 · 图文：夫妇卖房反悔 6年不肯搬 · 女子为逃200万债务 将房子“ 8 法治 2016.8.26 星期五 福星智慧家布局跨境医疗 服务业主海淘国外医疗服务 楚天都市报讯 除了奶粉、包包，武汉人可海淘国外的优质医疗服务了。昨日，福星智慧家物业服务有限公司与美国南加州生殖医疗中心战略合作签约，这家华中物业服务企业可为业主跨境医疗提供一站式服务。

工商信息显示，福星智慧家是武汉本土一家企业，主营业务是物业管理，为何此次布局跨境医疗平台？“目前国内有跨境医疗需求的人群非常庞大。”福星智慧家董事长胡朔商告诉记者，近年来，中国中产阶层不断壮大，许多国人产生了出国寻求治疗的需求，目的地包括美国、日本、新加坡、韩国等地。

海外挂号网今年7月发布的《中国高净值人群跨境医疗健康白皮书》显示，目前全国约2.74%的人口家庭年收入逾百万元，为“高净值人群”，他们感兴趣的话题依次为为：金融投资、健康养生、旅游度假。报告还显示，高净值人群普遍希望得到高端医疗服务，但由于国内的医疗条件匹配不到客户的高端医疗需求，包括高端体检、健康管理等，这部分人群都期望到国外享受更好的医疗环境、设施、诊断、技术、药物和服务。

这个痛点的确存在。“接触的平台公司鱼龙混杂，要么安全让人难放心，要么价格狮子大开口。”家住水岸星城的冯女士，她朋友四十多岁了想要二胎，想去美国接受试管婴儿服务，但服务和价格是道槛。

据了解，在庞大需求的催生下，国内目前做跨境医疗的企业不在少数，包括阿里巴巴和万达等行业巨头都在砸下重金布局国际医疗领域，一家物业公司有何优势？

据介绍，早在2014年，福星智慧家就开始整合国际医疗机构及资源，可为客户重点提供高端医疗体检、健康管理、生殖医学服务、整形美容、癌症治疗等高端产品和服务。在国内客户资源开发与挖掘方面，福星智慧家通过众筹商业模式，其服务的物业面积累计达到1.3亿平方米，服务的业主客户接近400万人。此外，福星智慧家还提供一站式服务，其中包括医疗资源的对接、出境手续的办理、出境后的衣食住行等，均一手包办，解决客户的后顾之忧。





