查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·海尔自清洁空调年销100万套获Leader创新奖 ·商务部召开流通体制改革工作会议 张近东分享互联网零售经验 ·福星智慧家布局跨境医疗 服务业主海淘国外医疗服务 ·图文：夫妇卖房反悔 6年不肯搬走 ·女子为逃200万债务 将房子“卖”给儿子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 海尔自清洁空调年销100万套获 · 商务部召开流通体制改革工作会议 · 福星智慧家布局跨境医疗 服务业 · 图文：夫妇卖房反悔 6年不肯搬 · 女子为逃200万债务 将房子“ 8 法治 2016.8.26 星期五 商务部召开流通体制改革工作会议 张近东分享互联网零售经验 楚天都市报讯 8月24日，商务部主导召开了加快内贸流通创新、推动供给侧结构性改革电视电话会议，苏宁云商集团董事长张近东作为参会企业负责人代表，分享了苏宁近几年互联网零售发展的经验。相关领导人充分肯定了苏宁的互联网发展，并表示，“苏宁的互联网发展是积极有效的、成功的探索，对其他传统企业有充分的借鉴意义。”

苏宁先后通过+互联网和互联网+，实现了实体店面、桌面电脑、手机PAD、电视映像四端渠道的融合。截至目前，有6000多家企业在使用苏宁的数据云服务，1000多家企业在共享苏宁的物流云服务，苏宁金融去年为供应商和平台商户提供了300亿元的融资服务。

此外，围绕着市场新空间的拓展，张近东谈到，苏宁一方面通过开放平台的运营，几年内快速将商品品类丰富到2100多万种，将苏宁易购打造成为了综合型购物门户；另一方面依托苏宁物流优势，同步开展工业品下乡和农产品进城。

作为中国“互联网+”发展的实践样本，苏宁云商成为发言企业代表。而就在前一天，中国贸促会、中国国际商会会长姜增伟刚刚会见了张近东，围绕苏宁互联网零售发展的优势，双方就共同贯彻中国跨境电商企业海外推广计划等事项达成战略合作，接下来，苏宁将承担“中国—东盟跨境电商平台”的开发、建设、经营和管理重任。

不仅如此，目前包括湖北在内的上海、天津等十多个省份和直辖市已与苏宁建立战略合作关系。在当前内贸流通体制改革发展的关键时期，以苏宁为代表的线上线下融合的互联网零售模式已经成为行业发展的趋势。深谙互联网+发展之道的张近东曾表示，互联网+本质上就是实体资源的互联网化，这对于很多拥有丰富积累的实体企业来说，将是一次难得的转型升级的机遇。





