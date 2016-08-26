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海尔自清洁空调年销100万套获
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图文：夫妇卖房反悔 6年不肯搬
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女子为逃200万债务 将房子“
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法治
2016.8.26 星期五
海尔自清洁空调年销100万套获Leader创新奖
楚天都市报讯 7月8日，在刚刚开幕的2016中国国际消费电子博览会上，“中国国际消费电子Leader创新奖”公布评选结果，海尔自清洁空调获得评审团一致认可，荣获两项Leader大奖。其中，海尔劲铂自清洁空调获评Leader“十大最受欢迎产品奖”，另一款节能风自清洁空调则获评Leader“技术创新奖”。
去年8月以来，海尔自清洁空调上市一年时间销量突破100万套。凭借自清洁技术，海尔空调解决了空调换热器脏、清洗难的问题，与普通空调相比，100万套自清洁空调一年为用户节省清洗费用1.6亿元。
专家介绍，目前我国家用空调年耗电量已逾400亿千瓦时，即使只将现有空调的能效比提高10%全国每年至少也可节电37亿千瓦时。在5月份国家公布的2016年度空调能效“领跑者”目录中，海尔自清洁系列空调17款产品入选，占了入选产品总数近四成。海尔节能风和劲铂两款自清洁空调均属国家一级能效产品，这两款空调在本届展会获奖对高能效空调具有市场普及推广意义。