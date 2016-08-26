查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第8版 法治 ·海尔自清洁空调年销100万套获Leader创新奖 ·商务部召开流通体制改革工作会议 张近东分享互联网零售经验 ·福星智慧家布局跨境医疗 服务业主海淘国外医疗服务 ·图文：夫妇卖房反悔 6年不肯搬走 ·女子为逃200万债务 将房子“卖”给儿子 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 海尔自清洁空调年销100万套获 · 商务部召开流通体制改革工作会议 · 福星智慧家布局跨境医疗 服务业 · 图文：夫妇卖房反悔 6年不肯搬 · 女子为逃200万债务 将房子“ 8 法治 2016.8.26 星期五 海尔自清洁空调年销100万套获Leader创新奖 楚天都市报讯 7月8日，在刚刚开幕的2016中国国际消费电子博览会上，“中国国际消费电子Leader创新奖”公布评选结果，海尔自清洁空调获得评审团一致认可，荣获两项Leader大奖。其中，海尔劲铂自清洁空调获评Leader“十大最受欢迎产品奖”，另一款节能风自清洁空调则获评Leader“技术创新奖”。

去年8月以来，海尔自清洁空调上市一年时间销量突破100万套。凭借自清洁技术，海尔空调解决了空调换热器脏、清洗难的问题，与普通空调相比，100万套自清洁空调一年为用户节省清洗费用1.6亿元。

专家介绍，目前我国家用空调年耗电量已逾400亿千瓦时，即使只将现有空调的能效比提高10%全国每年至少也可节电37亿千瓦时。在5月份国家公布的2016年度空调能效“领跑者”目录中，海尔自清洁系列空调17款产品入选，占了入选产品总数近四成。海尔节能风和劲铂两款自清洁空调均属国家一级能效产品，这两款空调在本届展会获奖对高能效空调具有市场普及推广意义。





