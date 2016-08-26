查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：12岁小女孩不幸夭折 ·男子捅伤舅哥夫妻叫人报警原地被抓 ·泳友渡江抽筋漂流10公里获救 ·图文：科学安全呵护宝宝夏日里给TA最好的爱 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 图文：12岁小女孩不幸夭折 · 男子捅伤舅哥夫妻叫人报警原地被 · 泳友渡江抽筋漂流10公里获救 · 图文：科学安全呵护宝宝夏日里给 7 现场 2016.8.26 星期五 男子捅伤舅哥夫妻叫人报警原地被抓 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘孝斌 魏铼 通讯员刘斌）昨日上午，一名男子在汉阳区汉阳大道好美家公交车站附近，用匕首捅伤自己的舅哥夫妻后，等警察来抓。伤者仍在医院抢救。

目击者介绍，上午11时许，一名30多岁男子拿着匕首，将穿黑色T恤的男子逼到墙角，在腰上捅了一刀。受伤男子逃到公交车站附近，凶手追上来，将他蹬翻在地，又用刀捅了好几刀。男子行凶后，要求旁边群众报警，站在原地等警察来抓。汉阳警方介绍，犯罪嫌疑人杨某因经济纠纷，与妻子的哥哥李某、以及李某的妻子祝某争吵，并将二人捅伤。案件正在办理中。





