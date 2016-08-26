图文：12岁小女孩不幸夭折男子捅伤舅哥夫妻叫人报警原地被抓泳友渡江抽筋漂流10公里获救图文：科学安全呵护宝宝夏日里给TA最好的爱
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 第7版 现场
·图文：12岁小女孩不幸夭折
·男子捅伤舅哥夫妻叫人报警原地被抓
·泳友渡江抽筋漂流10公里获救
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楚天都市报电子版
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7 现场 2016.8.26 星期五
男子捅伤舅哥夫妻叫人报警原地被抓
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘孝斌 魏铼 通讯员刘斌）昨日上午，一名男子在汉阳区汉阳大道好美家公交车站附近，用匕首捅伤自己的舅哥夫妻后，等警察来抓。伤者仍在医院抢救。
    目击者介绍，上午11时许，一名30多岁男子拿着匕首，将穿黑色T恤的男子逼到墙角，在腰上捅了一刀。受伤男子逃到公交车站附近，凶手追上来，将他蹬翻在地，又用刀捅了好几刀。男子行凶后，要求旁边群众报警，站在原地等警察来抓。汉阳警方介绍，犯罪嫌疑人杨某因经济纠纷，与妻子的哥哥李某、以及李某的妻子祝某争吵，并将二人捅伤。案件正在办理中。


   