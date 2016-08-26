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现场
2016.8.26 星期五
男子捅伤舅哥夫妻叫人报警原地被抓
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘孝斌 魏铼 通讯员刘斌）昨日上午，一名男子在汉阳区汉阳大道好美家公交车站附近，用匕首捅伤自己的舅哥夫妻后，等警察来抓。伤者仍在医院抢救。
目击者介绍，上午11时许，一名30多岁男子拿着匕首，将穿黑色T恤的男子逼到墙角，在腰上捅了一刀。受伤男子逃到公交车站附近，凶手追上来，将他蹬翻在地，又用刀捅了好几刀。男子行凶后，要求旁边群众报警，站在原地等警察来抓。汉阳警方介绍，犯罪嫌疑人杨某因经济纠纷，与妻子的哥哥李某、以及李某的妻子祝某争吵，并将二人捅伤。案件正在办理中。