图文：12岁小女孩不幸夭折男子捅伤舅哥夫妻叫人报警原地被抓泳友渡江抽筋漂流10公里获救图文：科学安全呵护宝宝夏日里给TA最好的爱
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第7版 现场
·图文：12岁小女孩不幸夭折
·男子捅伤舅哥夫妻叫人报警原地被抓
·泳友渡江抽筋漂流10公里获救
·图文：科学安全呵护宝宝夏日里给TA最好的爱
楚天都市报电子版
----  
 
7 现场 2016.8.26 星期五
头部被卷进自家小卖部卷闸门
图文：12岁小女孩不幸夭折
    楚天都市报讯 图为：出事的卷闸门 记者魏铼摄

    楚天都市报讯（记者刘孝斌）昨日早上6时30分许，江岸区新益街一名12岁的小女孩在睡梦中，头部意外卷入自家小卖部的卷闸门，不幸当场身亡。
    昨日上午10时许，楚天都市报记者到现场时，小卖部的卷闸门紧锁，出事小女孩的遗体已送到殡仪馆。小孩的奶奶哽咽着说，她们是汉川人，不幸离世的孙女今年12岁，姓马。头天晚上，孩子的妈妈带着女儿和6岁的儿子在阁楼上休息。昨日早上6时40分，6岁的小孙子睡醒了，起来一个人玩，孙女和她妈妈还在睡觉。孙子按到了小卖部的电动卷闸门按钮。孙女睡觉的位置刚好靠着卷闸门，孙女的头部被卷进电动卷闸门的卷轴处，右边头部和胳膊受重伤。电动卷闸门提升至约1米处停止不动，孙子这才发现姐姐被门卡住，连忙喊妈妈，已经晚了。
    江岸警方表示，这是一件让人心痛的意外事件，排除案件可能。


   