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楚天都市报讯（记者刘孝斌）昨日早上6时30分许，江岸区新益街一名12岁的小女孩在睡梦中，头部意外卷入自家小卖部的卷闸门，不幸当场身亡。

昨日上午10时许，楚天都市报记者到现场时，小卖部的卷闸门紧锁，出事小女孩的遗体已送到殡仪馆。小孩的奶奶哽咽着说，她们是汉川人，不幸离世的孙女今年12岁，姓马。头天晚上，孩子的妈妈带着女儿和6岁的儿子在阁楼上休息。昨日早上6时40分，6岁的小孙子睡醒了，起来一个人玩，孙女和她妈妈还在睡觉。孙子按到了小卖部的电动卷闸门按钮。孙女睡觉的位置刚好靠着卷闸门，孙女的头部被卷进电动卷闸门的卷轴处，右边头部和胳膊受重伤。电动卷闸门提升至约1米处停止不动，孙子这才发现姐姐被门卡住，连忙喊妈妈，已经晚了。

江岸警方表示，这是一件让人心痛的意外事件，排除案件可能。





