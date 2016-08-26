图文：12岁小女孩不幸夭折男子捅伤舅哥夫妻叫人报警原地被抓泳友渡江抽筋漂流10公里获救图文：科学安全呵护宝宝夏日里给TA最好的爱
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 第7版 现场
·图文：12岁小女孩不幸夭折
·男子捅伤舅哥夫妻叫人报警原地被抓
·泳友渡江抽筋漂流10公里获救
·图文：科学安全呵护宝宝夏日里给TA最好的爱
楚天都市报电子版
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7 现场 2016.8.26 星期五
图文：科学安全呵护宝宝夏日里给TA最好的爱
    楚天都市报讯 夏日炎炎，很多妈妈都会陷入这样的困扰：想带待在空调房里的宝宝去户外透透气、活动活动，但又担心孩子被晒伤；想给宝宝涂抹防晒产品，又担心对孩子皮肤有损害。那么，怎么做才能给宝宝最安全温柔的呵护呢？

    夏日涂上防晒霜健康宝宝的明智之选

    近日，李女士带儿子去水上乐园玩水，因担心防晒霜对孩子身体有害，就没给孩子涂抹。回家后儿子觉得浑身刺痛，第二天身上除了红肿，竟然还出了一身小水疱，李女士赶紧带儿子到武汉市儿童医院香港路门诊部，被诊断为日光性皮炎。
    该院皮肤科专家介绍，日光性皮炎是皮肤经暴晒后产生的一种急性炎症反应。儿童皮肤娇嫩，抗紫外线能力弱，防晒显得更为重要。专家建议，儿童进行户外活动时，最好使用正规厂家生产的儿童专用物理性防晒霜，一般含二氧化锌、二氧化钛成分即是，并且两三小时要补擦一次。
    关于宝宝究竟能不能用防晒霜？连广受中国妈妈们推崇的知名儿科专家崔玉涛也在其《崔玉涛图解家庭育儿》丛书中表示，推荐家长首先通过给孩子穿长袖衣服、戴大檐帽、用遮阳伞等物理方法防晒，但必要时还是可以使用婴儿防晒霜或含有防晒指数的润肤霜。有儿科专家背书，妈妈们大可不必为了宝贝夏日防晒烦恼。

    夏日肌肤清爽干净 高品质婴儿爽身粉不可少

    科学育儿道路上所遭遇的纠结，远不止一个“防晒霜”这么简单。妈妈们时常会被各种“伪真理”所包围。比如，孩子洗头洗澡只能用清水，不能用洗发水沐浴露；含滑石粉的爽身粉不能使用；安抚奶嘴影响宝宝牙齿发育等等。
    就拿宝宝洗澡来说。很多祖父母抱着老观念不放，认为孩子皮肤嫩油性少，不能勤洗，更不能用洗发沐浴产品。对此，武汉大学人民医院皮肤科专家表示，夏天宝宝爱出汗，如不及时清洗，头皮和皮肤上的油脂、汗液以及污染物就会刺激皮肤，引起头皮起疱、皮肤感染等症状。因此，建议使用温和不刺激眼睛的洗发液和弱酸性沐浴液，为孩子勤洗头洗澡，然后擦上含有保湿成分的婴幼儿润肤露，补充皮肤水分。
    而对于到底能不能用婴儿爽身粉这一“世纪大讨论”，更是困扰了无数妈妈。
    含滑石粉的爽身粉真的不能用么？其实不然。只要经过高度提纯，滑石粉是安全无害且在生活中可以被广泛使用的，比如日常必需的牙膏。滑石粉本身的顺滑和干爽性，能很好的吸收皮肤表面的水分和油脂，保持肌肤干爽，有助于止痒。湖北省妇幼保健院皮肤科专家就常提醒家长，夏季预防皮肤病，一要加强室内通风，二要注意孩子皮肤卫生，勤洗澡，浴后涂抹一些婴儿爽身粉，尤其在皮肤皱褶处，可以保持肌肤滑爽干燥，减少摩擦破损。
    那么，如何选择安全有效的爽身粉？专家建议，首先还是要看品牌，知名大品牌都有专业研发团队和严格的生产流程把控，相对来说安全保障性会更高，比如很多妈妈都在用的强生等品牌。
    而对于已经是两个孩子妈妈的悦悦来说，除了认品牌，自己的使用感受也很重要。“大宝从出生就一直用强生的产品，比如洗发沐浴露、润肤露、面霜……孩子皮肤又白又嫩，邻居们都说像年画娃娃。所以有了二宝，我还是坚定的使用有保障的大品牌。”悦悦自豪地说。


   