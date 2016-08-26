查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：12岁小女孩不幸夭折 ·男子捅伤舅哥夫妻叫人报警原地被抓 ·泳友渡江抽筋漂流10公里获救 ·图文：科学安全呵护宝宝夏日里给TA最好的爱 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 图文：12岁小女孩不幸夭折 · 男子捅伤舅哥夫妻叫人报警原地被 · 泳友渡江抽筋漂流10公里获救 · 图文：科学安全呵护宝宝夏日里给 7 现场 2016.8.26 星期五 图文：科学安全呵护宝宝夏日里给TA最好的爱 楚天都市报讯 夏日炎炎，很多妈妈都会陷入这样的困扰：想带待在空调房里的宝宝去户外透透气、活动活动，但又担心孩子被晒伤；想给宝宝涂抹防晒产品，又担心对孩子皮肤有损害。那么，怎么做才能给宝宝最安全温柔的呵护呢？



夏日涂上防晒霜健康宝宝的明智之选



近日，李女士带儿子去水上乐园玩水，因担心防晒霜对孩子身体有害，就没给孩子涂抹。回家后儿子觉得浑身刺痛，第二天身上除了红肿，竟然还出了一身小水疱，李女士赶紧带儿子到武汉市儿童医院香港路门诊部，被诊断为日光性皮炎。

该院皮肤科专家介绍，日光性皮炎是皮肤经暴晒后产生的一种急性炎症反应。儿童皮肤娇嫩，抗紫外线能力弱，防晒显得更为重要。专家建议，儿童进行户外活动时，最好使用正规厂家生产的儿童专用物理性防晒霜，一般含二氧化锌、二氧化钛成分即是，并且两三小时要补擦一次。

关于宝宝究竟能不能用防晒霜？连广受中国妈妈们推崇的知名儿科专家崔玉涛也在其《崔玉涛图解家庭育儿》丛书中表示，推荐家长首先通过给孩子穿长袖衣服、戴大檐帽、用遮阳伞等物理方法防晒，但必要时还是可以使用婴儿防晒霜或含有防晒指数的润肤霜。有儿科专家背书，妈妈们大可不必为了宝贝夏日防晒烦恼。



夏日肌肤清爽干净 高品质婴儿爽身粉不可少



科学育儿道路上所遭遇的纠结，远不止一个“防晒霜”这么简单。妈妈们时常会被各种“伪真理”所包围。比如，孩子洗头洗澡只能用清水，不能用洗发水沐浴露；含滑石粉的爽身粉不能使用；安抚奶嘴影响宝宝牙齿发育等等。

就拿宝宝洗澡来说。很多祖父母抱着老观念不放，认为孩子皮肤嫩油性少，不能勤洗，更不能用洗发沐浴产品。对此，武汉大学人民医院皮肤科专家表示，夏天宝宝爱出汗，如不及时清洗，头皮和皮肤上的油脂、汗液以及污染物就会刺激皮肤，引起头皮起疱、皮肤感染等症状。因此，建议使用温和不刺激眼睛的洗发液和弱酸性沐浴液，为孩子勤洗头洗澡，然后擦上含有保湿成分的婴幼儿润肤露，补充皮肤水分。

而对于到底能不能用婴儿爽身粉这一“世纪大讨论”，更是困扰了无数妈妈。

含滑石粉的爽身粉真的不能用么？其实不然。只要经过高度提纯，滑石粉是安全无害且在生活中可以被广泛使用的，比如日常必需的牙膏。滑石粉本身的顺滑和干爽性，能很好的吸收皮肤表面的水分和油脂，保持肌肤干爽，有助于止痒。湖北省妇幼保健院皮肤科专家就常提醒家长，夏季预防皮肤病，一要加强室内通风，二要注意孩子皮肤卫生，勤洗澡，浴后涂抹一些婴儿爽身粉，尤其在皮肤皱褶处，可以保持肌肤滑爽干燥，减少摩擦破损。

那么，如何选择安全有效的爽身粉？专家建议，首先还是要看品牌，知名大品牌都有专业研发团队和严格的生产流程把控，相对来说安全保障性会更高，比如很多妈妈都在用的强生等品牌。

而对于已经是两个孩子妈妈的悦悦来说，除了认品牌，自己的使用感受也很重要。“大宝从出生就一直用强生的产品，比如洗发沐浴露、润肤露、面霜……孩子皮肤又白又嫩，邻居们都说像年画娃娃。所以有了二宝，我还是坚定的使用有保障的大品牌。”悦悦自豪地说。





