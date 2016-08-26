查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第7版 现场 ·图文：12岁小女孩不幸夭折 ·男子捅伤舅哥夫妻叫人报警原地被抓 ·泳友渡江抽筋漂流10公里获救 ·图文：科学安全呵护宝宝夏日里给TA最好的爱 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 图文：12岁小女孩不幸夭折 · 男子捅伤舅哥夫妻叫人报警原地被 · 泳友渡江抽筋漂流10公里获救 · 图文：科学安全呵护宝宝夏日里给 7 现场 2016.8.26 星期五 “经常海里游，还怕这江水？” 泳友渡江抽筋漂流10公里获救 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英 萧颢 通讯员刘娟）横渡长江之时，突遇双腿抽筋，因体力不支顺水漂流约10公里，幸被赶到的海事人员救上船。昨日，从珠海来汉游玩的李先生，遭遇了惊魂一幕。

李先生今年65岁，常年在珠海生活。他介绍，他是游泳爱好者，经常在海里游泳。4天前来武汉游玩，看到有人渡江，很是心动，心想经常在海里游，还怕这江水？

昨日早上7时，李先生来到汉阳门，买了一个漂流袋下江游泳。一个多小时成功渡江，从汉阳门游到了汉阳江滩。但是返程时双腿相继抽筋，体力不支。

李先生说，他一开始并不慌张，想着顺江漂流，总有上岸的机会。漂流途中，他遇到了许多船只经过，都没有想过求救。到天兴洲大桥附近时，他遇到了旋涡，瞬间失去方向。他想抓住附近的桥墩，根本没法靠近。看到有船只经过时，连忙招手求救。

“海事快艇很快就来了，我高兴坏了。”李先生说，没一会儿的功夫，海事人员递了一根竹竿，将他拉到岸边，救到船上。

武汉海事天兴洲执法大队队长朱斌介绍，10时30分，他们接到船员反映，说有人飘在江上，招手求救。李先生获救的地方，离王家屋锚地仅2公里，最多五分钟就会漂到那里，将极有可能被吸入船底。他提醒市民或游客，目前还是防汛期，长江水情复杂，不要擅自渡江。

“要是没海事人员施救，估计我性命难保。”出于感激，李先生偷偷拍下了施救海事人员的背影。他说，经过这次历险，他不会再随意渡江了。





