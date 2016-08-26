图文：12岁小女孩不幸夭折男子捅伤舅哥夫妻叫人报警原地被抓泳友渡江抽筋漂流10公里获救图文：科学安全呵护宝宝夏日里给TA最好的爱
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第7版 现场
·图文：12岁小女孩不幸夭折
·男子捅伤舅哥夫妻叫人报警原地被抓
·泳友渡江抽筋漂流10公里获救
·图文：科学安全呵护宝宝夏日里给TA最好的爱
楚天都市报电子版
----  
 
7 现场 2016.8.26 星期五
“经常海里游，还怕这江水？”
泳友渡江抽筋漂流10公里获救
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者李曼英 萧颢 通讯员刘娟）横渡长江之时，突遇双腿抽筋，因体力不支顺水漂流约10公里，幸被赶到的海事人员救上船。昨日，从珠海来汉游玩的李先生，遭遇了惊魂一幕。
    李先生今年65岁，常年在珠海生活。他介绍，他是游泳爱好者，经常在海里游泳。4天前来武汉游玩，看到有人渡江，很是心动，心想经常在海里游，还怕这江水？
    昨日早上7时，李先生来到汉阳门，买了一个漂流袋下江游泳。一个多小时成功渡江，从汉阳门游到了汉阳江滩。但是返程时双腿相继抽筋，体力不支。
    李先生说，他一开始并不慌张，想着顺江漂流，总有上岸的机会。漂流途中，他遇到了许多船只经过，都没有想过求救。到天兴洲大桥附近时，他遇到了旋涡，瞬间失去方向。他想抓住附近的桥墩，根本没法靠近。看到有船只经过时，连忙招手求救。
    “海事快艇很快就来了，我高兴坏了。”李先生说，没一会儿的功夫，海事人员递了一根竹竿，将他拉到岸边，救到船上。
    武汉海事天兴洲执法大队队长朱斌介绍，10时30分，他们接到船员反映，说有人飘在江上，招手求救。李先生获救的地方，离王家屋锚地仅2公里，最多五分钟就会漂到那里，将极有可能被吸入船底。他提醒市民或游客，目前还是防汛期，长江水情复杂，不要擅自渡江。
    “要是没海事人员施救，估计我性命难保。”出于感激，李先生偷偷拍下了施救海事人员的背影。他说，经过这次历险，他不会再随意渡江了。


 