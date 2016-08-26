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楚天都市报电子版
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6 评论 2016.8.26 星期五
湖北电信联手华为发布天翼云3.0加速政企市场布局
    楚天都市报讯 记者兰莎 通讯员熊立

    企业将大数据放手云端，安全性如何保证？成本节约程度有多大？前日，“2016年中国电信互联网+行业峰会”在汉举行。中国电信湖北公司与华为公司签订战略合作，双方将在互联网+政务服务领域深入合作。
    近年来，“互联网+”推动企业信息化建设步伐加快。一方面，中国云服务市场保持两位数高速增长；另一方面，这也考验着云服务提供商的创新服务能力。而电信运营商被认为是最有优势的云计算服务“玩家”，其不但拥有庞大的政企用户和IT渠道经验，还拥有雄厚的宽带基础和IDC资源。
    中国电信作为国内最大IDC资源拥有者，无疑是运营商云服务领域的典型代表。会上，中国电信湖北公司联手华为推出天翼云3.0产品及服务。业内人士认为，天翼云3.0具有云网融合、安全可信、专享定制等特征，将进一步提升云基础产品的功能及性能。从整个云服务市场格局看，此举或将撬动现有市场格局，给未来政企行业乃至社会民生带来巨大便利。
    会上，中国电信湖北公司总经理李洪波表示，中国电信正陆续加强数据中心等基础设施布局，目前已形成了专业化组织机构和服务体系，并逐步向各个行业渗透。近年来，中国电信已主导建设了电子政务、应急指挥、平安城市、智慧医疗等一大批优质的“智慧湖北”项目。下一步，中国电信还将不断扩大对外合作，积极打造“智慧湖北”产业生态圈，实现互联网与传统行业的深度融合，营造新的发展生态。


   