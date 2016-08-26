查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·留学泰国 增加就业筹码 ·天海畅游 20万大礼相送 ·图文：道德绑架实是一种道德冲突 ·微观点 ·博文学院还有多少待洗的泥 ·武汉市免费培训月嫂 ·湖北电信联手华为发布天翼云3.0加速政企市场布局 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 留学泰国 增加就业筹码 · 天海畅游 20万大礼相送 · 图文：道德绑架实是一种道德冲突 · 微观点 · 博文学院还有多少待洗的泥 · 武汉市免费培训月嫂 · 湖北电信联手华为发布天翼云3. 6 评论 2016.8.26 星期五 湖北电信联手华为发布天翼云3.0加速政企市场布局 楚天都市报讯 记者兰莎 通讯员熊立



企业将大数据放手云端，安全性如何保证？成本节约程度有多大？前日，“2016年中国电信互联网+行业峰会”在汉举行。中国电信湖北公司与华为公司签订战略合作，双方将在互联网+政务服务领域深入合作。

近年来，“互联网+”推动企业信息化建设步伐加快。一方面，中国云服务市场保持两位数高速增长；另一方面，这也考验着云服务提供商的创新服务能力。而电信运营商被认为是最有优势的云计算服务“玩家”，其不但拥有庞大的政企用户和IT渠道经验，还拥有雄厚的宽带基础和IDC资源。

中国电信作为国内最大IDC资源拥有者，无疑是运营商云服务领域的典型代表。会上，中国电信湖北公司联手华为推出天翼云3.0产品及服务。业内人士认为，天翼云3.0具有云网融合、安全可信、专享定制等特征，将进一步提升云基础产品的功能及性能。从整个云服务市场格局看，此举或将撬动现有市场格局，给未来政企行业乃至社会民生带来巨大便利。

会上，中国电信湖北公司总经理李洪波表示，中国电信正陆续加强数据中心等基础设施布局，目前已形成了专业化组织机构和服务体系，并逐步向各个行业渗透。近年来，中国电信已主导建设了电子政务、应急指挥、平安城市、智慧医疗等一大批优质的“智慧湖北”项目。下一步，中国电信还将不断扩大对外合作，积极打造“智慧湖北”产业生态圈，实现互联网与传统行业的深度融合，营造新的发展生态。





