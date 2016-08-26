查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第6版 评论
·留学泰国 增加就业筹码
·天海畅游 20万大礼相送
·图文：道德绑架实是一种道德冲突
·微观点
·博文学院还有多少待洗的泥
·武汉市免费培训月嫂
·湖北电信联手华为发布天翼云3.0加速政企市场布局
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚
第11版 : 养生
第12版 : 广告
第13版 : 经济
第14版 : 广告
第15版 : 专版
第16版 : 教卫
第17版 : 跑腿
第18版 : 楚动
第19版 : 绽放20“健康相伴”
第2版 : 要闻
第20版 : 夕阳晚晴
第21版 : 绽放20“健康相伴”
第22版 : 文娱
第23版 : 体育
第3版 : 关注
第4版 : 焦点
第5版 : 影像
第6版 : 评论
第7版 : 现场
第8版 : 法治
第9版 : 体彩
·
留学泰国 增加就业筹码
·
天海畅游 20万大礼相送
·
图文：道德绑架实是一种道德冲突
·
微观点
·
博文学院还有多少待洗的泥
·
武汉市免费培训月嫂
·
湖北电信联手华为发布天翼云3.
6
评论
2016.8.26 星期五
湖北电信联手华为发布天翼云3.0加速政企市场布局
楚天都市报讯 记者兰莎 通讯员熊立
企业将大数据放手云端，安全性如何保证？成本节约程度有多大？前日，“2016年中国电信互联网+行业峰会”在汉举行。中国电信湖北公司与华为公司签订战略合作，双方将在互联网+政务服务领域深入合作。
近年来，“互联网+”推动企业信息化建设步伐加快。一方面，中国云服务市场保持两位数高速增长；另一方面，这也考验着云服务提供商的创新服务能力。而电信运营商被认为是最有优势的云计算服务“玩家”，其不但拥有庞大的政企用户和IT渠道经验，还拥有雄厚的宽带基础和IDC资源。
中国电信作为国内最大IDC资源拥有者，无疑是运营商云服务领域的典型代表。会上，中国电信湖北公司联手华为推出天翼云3.0产品及服务。业内人士认为，天翼云3.0具有云网融合、安全可信、专享定制等特征，将进一步提升云基础产品的功能及性能。从整个云服务市场格局看，此举或将撬动现有市场格局，给未来政企行业乃至社会民生带来巨大便利。
会上，中国电信湖北公司总经理李洪波表示，中国电信正陆续加强数据中心等基础设施布局，目前已形成了专业化组织机构和服务体系，并逐步向各个行业渗透。近年来，中国电信已主导建设了电子政务、应急指挥、平安城市、智慧医疗等一大批优质的“智慧湖北”项目。下一步，中国电信还将不断扩大对外合作，积极打造“智慧湖北”产业生态圈，实现互联网与传统行业的深度融合，营造新的发展生态。