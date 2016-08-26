查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·留学泰国 增加就业筹码 ·天海畅游 20万大礼相送 ·图文：道德绑架实是一种道德冲突 ·微观点 ·博文学院还有多少待洗的泥 ·武汉市免费培训月嫂 ·湖北电信联手华为发布天翼云3.0加速政企市场布局 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 留学泰国 增加就业筹码 · 天海畅游 20万大礼相送 · 图文：道德绑架实是一种道德冲突 · 微观点 · 博文学院还有多少待洗的泥 · 武汉市免费培训月嫂 · 湖北电信联手华为发布天翼云3. 6 评论 2016.8.26 星期五 武汉市免费培训月嫂 楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千-1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592地址：武昌洪山亚贸广场B座12楼 文 闻蔚





