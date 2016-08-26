留学泰国 增加就业筹码天海畅游 20万大礼相送图文：道德绑架实是一种道德冲突微观点博文学院还有多少待洗的泥武汉市免费培训月嫂湖北电信联手华为发布天翼云3.0加速政企市场布局
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楚天都市报电子版
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6 评论 2016.8.26 星期五
武汉市免费培训月嫂
    楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北知名月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千-1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592地址：武昌洪山亚贸广场B座12楼 文 闻蔚


   