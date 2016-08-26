查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·留学泰国 增加就业筹码 ·天海畅游 20万大礼相送 ·图文：道德绑架实是一种道德冲突 ·微观点 ·博文学院还有多少待洗的泥 ·武汉市免费培训月嫂 ·湖北电信联手华为发布天翼云3.0加速政企市场布局 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 留学泰国 增加就业筹码 · 天海畅游 20万大礼相送 · 图文：道德绑架实是一种道德冲突 · 微观点 · 博文学院还有多少待洗的泥 · 武汉市免费培训月嫂 · 湖北电信联手华为发布天翼云3. 6 评论 2016.8.26 星期五 博文学院还有多少待洗的泥 楚天都市报讯 近日，兰州交通大学博文学院女教师刘伶利因患癌被开除的事件引发强烈关注。博文学院院长陈玲逐渐成为舆论焦点，其博士身份及学术身份等均遭到质疑。（8月25日《华西都市报》）

俗话说，拔出萝卜带出泥。舆论监督在拔萝卜的时候，往往会掘出一堆泥，首先是北师大声明从未录取陈玲为博士研究生，亦从未授予其博士学位；北京大学表示“正式在编教师中无此人”，陈玲的“北京大学研究员”身份受疑。其次，授予陈玲“中国民办学校十大知名校长”、“感动中国十大民办教育人物”、“中国民办教育创新改革杰出教育家”等荣誉称号的有关协会，均是民政部公布的“离岸社团”、“山寨社团”。再有，陈玲在不同刊物发表的三篇论文有诸多雷同之处。大起底之后，这位“中国十届教育功勋人物”还适合做院长吗？

一所高校，法律规则不被信仰，真相的萝卜以舆论力量深挖出来。如果刘伶利没死，如果媒体未曾关注，谁又会关心到院长的学历、高校的治理？反过来问，涉嫌虚假宣传、涉嫌学术不端……这些带出来的“泥”，难道监管部门能任其胡来吗？

守不住道德底线、藐视法院判决的学院，何谈最基本的法治教育？而一个学术不端的人，连教师资格都岌岌可危，又遑论做一所大学的领导者呢？邓海建





