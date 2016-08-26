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——广东省住建厅党组成员陈天翼一行近日做客广东民声热线节目时坦言深圳房价上涨较快，但深圳房价不会永远升，正在指导深圳加强房地产的调控



城市道路塌陷频发，虽然天气异常变化、地质结构变化等“天灾”是形成因素，但随着城市化进程的加快，地下空间开发利用和管护的失序才是主要原因。

——我国多个城市近期频现道路塌陷事故，有些甚至造成人员伤亡，多位业内人士指出，随着城市快速发展，地下管线建设规模不足、管理水平不高等问题凸显





