查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·留学泰国 增加就业筹码 ·天海畅游 20万大礼相送 ·图文：道德绑架实是一种道德冲突 ·微观点 ·博文学院还有多少待洗的泥 ·武汉市免费培训月嫂 ·湖北电信联手华为发布天翼云3.0加速政企市场布局 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 留学泰国 增加就业筹码 · 天海畅游 20万大礼相送 · 图文：道德绑架实是一种道德冲突 · 微观点 · 博文学院还有多少待洗的泥 · 武汉市免费培训月嫂 · 湖北电信联手华为发布天翼云3. 6 评论 2016.8.26 星期五 图文：道德绑架实是一种道德冲突 楚天都市报讯 热点热议



这几天，题为《阿姨，对不起，我不能给你让座》的视频火了，这段视频由几个小片段串联起来，喊出了“拒绝道德绑架”的口号。视频中“最烦非让人喝的酒桌文化”“最怕逼着我让座的阿姨”“最怕不管熊孩子的家长”等桥段，因为在生活中很多人都有亲身经历，所以引发了大量网友共鸣。（8月25日《中国青年报》）



“道德绑架”究竟是什么？道德本来代表着社会的公序良俗，也表达了人们对美好情操的向往，何以干起了“绑架”这种恶行？

在关于道德的讨论中，人们常将道德分为多个维度。比如，公德和私德，必须坚持的道德和仅具有提倡意义的道德。不同情境会有不同的道德。在公交车上给老年人让座，在老年人眼中是必须坚持的道德，而在年轻人眼中可能就是止于提倡的道德，即所谓“让座是情分，不让是本分”。一个群体声嘶力竭地主张某种道德，另一个群体可能就觉得自己被“绑架”了。

“道德绑架”一大特点，是打着道德的旗号侵犯权利。道德往往需要人们让渡一定权利，但是这种让渡必须是自愿、非强迫的。“道德绑架”还伴随着贴标签行为，比如动辄要求“年轻人”“有情怀的人”该怎样。

在法治社会中，道德稳定社会秩序的功能相对下降了。刚性的法律取代了道德的作用。当然，这不是说社会不需要道德了，而是社会对道德的评判标准变得多元化了。“道德绑架”实质上就是一种道德冲突。冲突双方都认可道德是约束人的，只不过我不认同你提出的道德，我为什么要被你提出的道德约束？而且，道德的可约束空间也存在争议，私德与公德的范围也处于扩张与压缩的激烈冲突中。比如，对公交车上的让座行为，究竟是公德还是私德，就发生了不少争议。

人们厌恶“道德绑架”，不是因为心中失去了道德底线，也不是因为他们不需要美好的情操和公序良俗，而是讨厌道德的滥用和越界。王钟的



别拿自己不当外人



道德绑架，为祸不小。现实中，有不少这种无端指责和所谓高标准受伤害的情况。就好比让座，让座是美德，不让座也不一定是缺德，具体情况需要具体分析，如果当事人身有隐疾或身体不适，要求其让座是否强人所难？

道德绑架擅长利用人们的善心，来达到自己的目的。《阿姨，对不起，我不能给你让座》这则视频中，就有乞丐要了一元钱还想再多要一点的片段。虽然有演绎成分，但现实中乞丐伪装可怜博同情的事情并不鲜见——不让骗子得逞，难道也要被认为不善良？

进而言之，我们不是要在让座还是不让座上一定争个高下，而是希望每一个个体都有选择的自由，希望人与人之间能保持一份相互尊重或者说保持“合适的距离”，不要越线、越权，“拿自己不当外人”，随便揣度、判定别人，甚至要求别人按照自己的套路行事做人。某种角度看，道德、礼貌首先应该用来约束自己。贺少成





