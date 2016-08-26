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楚天都市报电子版
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6 评论 2016.8.26 星期五
天海畅游 20万大礼相送
首届“万达华中五省天海国际邮轮艺术节”即将盛大开幕
    楚天都市报讯 （通讯员艾红忠）近日，首届“万达华中五省天海国际邮轮艺术节”已开始预售舱位，这是万达集团继“首届万达天海国际邮轮艺术节”圆满成功后的又一项旅游惠民活动，将于9月23日盛大开幕。
    据悉，本届“万达国际邮轮艺术节”由万达集团王健林先生出资鼎力支持，由湖北省老年人体育协会健身交流专项委员会参与主办。艺术节将在天海号邮轮举行，邮轮长248米，宽32米，高15层，重71545吨，可同时容纳2000人观光游玩。行程5晚6天，于上海吴淞口码头启程，途径釜山福冈，海上巡游时将在魔都剧场举办本届艺术节比赛。
    艺术节分舞蹈组、声乐组、书画组，特邀《中国好声音》学员助阵，个人展示、名师献艺，中外艺术家将同台表演，将分别评选出金银铜艺术团，总奖金价值20万元，各奖励1-3万元。所有参会代表都将获赠价值800元人民币的旅游基金抵用券，湖北万达新航线国旅各门市均可报名参加。


   