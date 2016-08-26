查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·留学泰国 增加就业筹码 ·天海畅游 20万大礼相送 ·图文：道德绑架实是一种道德冲突 ·微观点 ·博文学院还有多少待洗的泥 ·武汉市免费培训月嫂 ·湖北电信联手华为发布天翼云3.0加速政企市场布局 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 留学泰国 增加就业筹码 · 天海畅游 20万大礼相送 · 图文：道德绑架实是一种道德冲突 · 微观点 · 博文学院还有多少待洗的泥 · 武汉市免费培训月嫂 · 湖北电信联手华为发布天翼云3. 6 评论 2016.8.26 星期五 天海畅游 20万大礼相送 首届“万达华中五省天海国际邮轮艺术节”即将盛大开幕 楚天都市报讯 （通讯员艾红忠）近日，首届“万达华中五省天海国际邮轮艺术节”已开始预售舱位，这是万达集团继“首届万达天海国际邮轮艺术节”圆满成功后的又一项旅游惠民活动，将于9月23日盛大开幕。

据悉，本届“万达国际邮轮艺术节”由万达集团王健林先生出资鼎力支持，由湖北省老年人体育协会健身交流专项委员会参与主办。艺术节将在天海号邮轮举行，邮轮长248米，宽32米，高15层，重71545吨，可同时容纳2000人观光游玩。行程5晚6天，于上海吴淞口码头启程，途径釜山福冈，海上巡游时将在魔都剧场举办本届艺术节比赛。

艺术节分舞蹈组、声乐组、书画组，特邀《中国好声音》学员助阵，个人展示、名师献艺，中外艺术家将同台表演，将分别评选出金银铜艺术团，总奖金价值20万元，各奖励1-3万元。所有参会代表都将获赠价值800元人民币的旅游基金抵用券，湖北万达新航线国旅各门市均可报名参加。





