查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第6版 评论 ·留学泰国 增加就业筹码 ·天海畅游 20万大礼相送 ·图文：道德绑架实是一种道德冲突 ·微观点 ·博文学院还有多少待洗的泥 ·武汉市免费培训月嫂 ·湖北电信联手华为发布天翼云3.0加速政企市场布局 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 留学泰国 增加就业筹码 · 天海畅游 20万大礼相送 · 图文：道德绑架实是一种道德冲突 · 微观点 · 博文学院还有多少待洗的泥 · 武汉市免费培训月嫂 · 湖北电信联手华为发布天翼云3. 6 评论 2016.8.26 星期五 留学泰国 增加就业筹码 楚天都市报讯 今年毕业季，全国约700万毕业生奋斗在求职浪潮里。加上30万海归及尚未就业的往届学生，预计有1000万大学生同时竞争。即将进入大学的你，如何为4年后的自己增加筹码？置身30万分之一或者海外就业，都是不错的选择。

泰国博仁大学是教育部涉外监管信息网和中国留学网重点推荐的海外院校。文凭可获教育部学历学位认证，按国家组织人事部门的考核入档，是报考公务员和在企事业单位升职的重要依据，与国内统招生享受同等待遇。

武汉工程大学东盟国际班是该校与泰国博仁大学联合培养的留学项目。无英语要求，专科线上的优秀高中生只需面试就能入学；留学期间，基础和专业课均以华文教授，日常培训英语、泰语；平时成绩60%+考试40%的考核模式，让你成为合格的留学生。

留学生在泰国大学毕业后，愿意被泰国企业或单位聘用，均可在泰国居留并工作；获得泰国工作签证的学生，直系亲属可申请泰国依亲居留签证。随着中国东盟经济一体化，泛亚高铁修建、克拉运河开发等项目的推进，中泰人才需求将随之增加。加上在泰华人华侨强大的经济实力促进两国贸易不断扩大，就业状况势必优于国内。

武汉工程大学东盟国际班招生办公室位于武汉市光谷一路流芳园横路7号武汉工程大学东区，详询电话 ：邓主任：18671868799





