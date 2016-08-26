查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第5版 影像 ·图文：一帮小娃娃 菜场过暑假 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 图文：一帮小娃娃 菜场过暑假 5 影像 2016.8.26 星期五 图文：一帮小娃娃 菜场过暑假 楚天都市报讯 图为：甘宇洋趴在菜摊上写作业

图为：菜贩老姚逗着7个月大的孙女

图为：杨博拉着小车送冰块

图为：胡文斌(左一)熟练地卖菜

图为：中午休息把头梳



楚天都市报记者李辉 文/图



23日下午，骄阳似火。武汉市关山菜场里，湿热的空气混杂着菜叶的味道，8岁的甘宇洋光着膀子，头发湿漉漉，伏在热烘烘的菜摊上写暑假作业，案头上，是一棵棵摆放整齐的大白菜。

甘宇洋的老家远在应城，这里虽然简陋，酷热难熬，但他脸上却荡漾着幸福的表情，因为能和父母在一起了。

“妈，你去睡会吧，这里有我呢。”12岁的胡文斌心疼妈妈，他独自守摊，搬菜扫地，热情待客，称重找零，娴熟麻利样样行。单独卖菜快一个小时，他已卖出30多元，来买菜的顾客纷纷给他点赞。

这是胡文斌第二次来汉和父母过暑假。7月7日他从河南南阳老家来到关山菜场，看到父母每天凌晨1点多就开始忙活批发，7点又要零售。懂事的他，每天清晨就早早到菜场帮父母张罗，上午10点，他就催着父母去休息，他来守摊。

与甘宇洋、胡文斌一样，一共有20多个外来娃娃在菜场里过暑假，他们最小的7个月，最大的14岁。平时他们都与父母分隔两地，唯有暑假才是团圆之时。中午闲暇时分，菜场里孩子们的身影，总能带来一股别样的生机。

5岁的孙瑞康从安徽来汉，有时与父亲躲猫猫，有时到别的摊前去串个门，他可爱的表情，让人忘却了劳累；3岁半的杨美美、杨美晨孪生姐妹，则在菜场休息处向大家秀起可爱的舞姿；应城来的徐思齐要上初三了，不闻一边的喧闹，专心做起作业；12岁的别少宇来自公安县，帮妈妈把摊上最后一点菜卖完，赶紧回到出租屋听爸爸讲故事……

他们是一群在武汉过暑假的孩子，父母为了生计，日复一日忙碌在摊前菜堆里，他们成为暑假来汉和父母团聚的“候鸟”。每天呆在喧嚣的菜场里，能和父母在一起就是他们最大的幸福。





