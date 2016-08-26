查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第4版 焦点 ·武汉消防温馨提示：小心微波炉“发脾气” ·图文：两入火场救人自己中毒昏迷 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 武汉消防温馨提示：小心微波炉“ · 图文：两入火场救人自己中毒昏迷 4 焦点 2016.8.26 星期五 武汉青山区一居民楼凌晨起火 本不值班的辅警主动参与救援 图文：两入火场救人自己中毒昏迷 楚天都市报讯 图为：胡亮斌醒来后写下的第一句话

图为：妻子照顾病床上的胡亮斌



楚天都市报记者叶文波 通讯员黄娟 李浔 摄影：楚天都市报记者王永胜



昨日凌晨，武汉市青山区武东街派出所辅警胡亮斌本来不值班，但他主动参与巡逻，恰遇武东一村一居民楼起火。烈焰腾空，浓烟滚滚，居民惊慌失措。胡亮斌冲进火场，从三楼背出一位瘫痪在床的九旬爹爹，之后再入火场，挨家挨户搜寻、疏散居民。当他带着一家三口逃出火海时，因肺部灼伤和一氧化碳中毒，昏倒在地。

昨日上午，在武汉大学中南医院重症病房，胡亮斌渐渐恢复意识。当时他还未完全苏醒，不能脱离呼吸机，但他牵挂的并不是自己的伤情，而是受灾群众。



凌晨起火居民被困

辅警救人中毒昏倒



昨日凌晨，青山区武东街派出所民警顾良升带着三名安保队员巡逻，在路上碰到准备回宿舍睡觉的辅警胡亮斌。原来，有居民报警称丢了东西，胡亮斌一直在案发地查看监控视频。他主动提出一起巡逻。

凌晨1时13分，警情传来：武东一村一居民楼发生火灾，有人被困，情况危急！因顾良升等人距起火点最近，他们顾不上回派出所取防护装备，直奔现场。与此同时，值班副所长项硕也带人前往。

这是一栋四层居民楼，二楼窗户冒出熊熊大火和滚滚浓烟，房主李女士已经带着儿子逃出。她说，楼中共住了8户人家，大都被困。

顾良升找到李女士的丈夫，冲进火场，在浓烟中摸索，关掉电闸。得知楼中还有煤气坛，他再次冲入，准备搬出，但因火势太大未果。

“赶紧疏散群众，防止爆炸！”顾良升向同事们喊道。话音刚落，早就冲进火场的胡亮斌，从三楼背下一位爹爹，送到数十米外的武东街铸锻社区居委会安顿好。之后，他重返火场，冲上四楼。

此时，消防官兵赶到，架起设备喷水灭火。项硕、顾良升等人则挨家挨户疏散群众。因受烟熏火烤，他们出现干呕、胸闷等症状。

凌晨1时30分许，胡亮斌带着一家三口，又从楼中冲出，坐在花坛不停咳嗽、呕吐。火势越来越弱，胡亮斌的脸却越来越红，突然歪倒在地。



原本可以选择休息

他却主动参与巡逻



凌晨1时35分许，曾从事过120救护的安保队员徐施详等人，将胡亮斌送到附近的武东医院治疗。

约15分钟后，大火被彻底扑灭，楼中10多位居民都安全疏散，无一受伤。留在现场的项硕松了口气，这时手机铃声响起，徐施详在电话那头喊道：“胡亮斌昏迷不醒，情况很严重，医生说需要转院！”他立刻赶到武东医院。

凌晨2时许，胡亮斌被转至武汉大学中南医院。一路上，他昏迷不醒，不停抽搐、呕吐。“我差点没被吓死。”项硕说。

据项硕介绍，胡亮斌家在黄石，平时以派出所为家。发生火灾时，他并不值班，完全可以选择回宿舍休息，但他主动加入巡逻，发生火灾后又主动参与救援。当群众的生命安全受到严重威胁时，他在没有任何防护的情况下，只顾往前冲，却未考虑自己的安全。“警情来了一起处警，完全符合他平时的工作作风。”项硕说。



苏醒后的第一句话

是问获救老人情况



昨日上午8时许，楚天都市报记者在武汉大学中南医院看到，胡亮斌躺在呼吸内科重症病房，口中插着氧气管，尚未苏醒。

9时许，他渐渐恢复意识，不停摆头、抬脚，似乎有话想说。

徐施详把笔送到他的手中，楚天都市报记者则递上采访本。胡亮斌闭着眼睛，慢慢写了起来，字迹有些凌乱，大意是：我下楼梯时摔了一下，不晓得摔着老人没有？

隔了一会儿，他又写了起来：这是在哪里？怎么这么多人？我好难受。我要喝水……

主治医师王伟介绍，胡亮斌吸入了大量高温、有毒气体，导致肺部灼伤、一氧化碳中毒。“目前他的生命体征比较稳定，但还没有完全清醒，仍处于半昏迷状态。”

青山区公安分局政委张成义向院方表示，一定要全力救治胡亮斌。昨日，该院对胡亮斌进行了专家会诊。

昨晚记者获悉，胡亮斌已脱离生命危险。



背出九旬瘫痪爹爹

赤脚再次冲进火场



昨日上午10时许，楚天都市报记者来到火灾现场，只见起火房屋满地灰烬，家具、电器等几乎尽毁。

“大概夜里1点多钟，我突然被热醒，再一看，窗帘、电线都起火了。”房主李女士说，她来不及穿上外衣，立即带着8岁的儿子冲出。报警后，她又上楼挨家挨户敲门，叫醒熟睡的居民。

在李女士家，记者见到了胡亮斌救出的程爹爹。他今年91岁，瘫痪在床。据了解，火灾发生时，程爹爹与儿子、儿媳在家。儿子想把父亲背下楼，但因自己年纪太大，实在背不动。

程爹爹的儿媳许珍菊说：“多亏那位辅警赶来，把公公背下了楼，不然后果难以想像。”

在二楼与三楼之间的楼道，记者找到一只拖鞋。许珍菊说，这只拖鞋是胡亮斌的。当时他摔了一跤，掉了一只拖鞋，于是光着一只脚将爹爹背出。

救出程爹爹后，胡亮斌得知四楼还有人被困，又光着脚冲上四楼，将84岁的陈婆婆和她57岁的女儿、53岁的女婿疏散下楼。

据初步勘察，火灾原因是电线老化起火，引燃窗帘，并蔓延形成火灾。



工作优秀屡获表彰

奖金悄悄捐给家乡



据介绍，胡亮斌曾是武钢资源集团大冶铁矿工人，今年1月来到青山区公安分局工作。

昨日上午，胡亮斌的妻子胡春燕和武钢资源集团大冶铁矿负责人，从黄石赶到武汉。“我只听说老公生病了。”胡春燕说，看到丈夫的那一刹，她流下了眼泪，因为结婚18年来，他从未受过这么重的伤；而丈夫参警后，回家时间不固定，她没想到这次见面竟然是在医院。

今年7月，青山区因暴雨出现渍水，胡亮斌连续20多个小时参加抗洪抢险，趟着齐腰深的污水背出一位位被困老人。而他在黄石的老家被淹、妻子因盆腔囊肿做切除手术，他都无暇照顾。

本月初，青山区公安分局举行上半年表彰大会，胡亮斌等4人被评为“特别优秀辅警”。20日，胡亮斌41岁生日当天，他将获得的1000元奖金，加上2000元工资，悄悄捐给家乡。昨日，他的妻子与他的同事们聊天时，大家才得知这个秘密。





