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武汉消防温馨提示：小心微波炉“
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图文：两入火场救人自己中毒昏迷
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焦点
2016.8.26 星期五
武汉消防温馨提示：小心微波炉“发脾气”
楚天都市报讯 微波炉是一种高效节能的炊事用具，不但操作简单、方便，节省时间，而且避免了烟熏火燎和油污染。但是微波炉也不是尽善尽美的，每年因操作不当，微波炉爆炸伤人的事件屡屡发生，在此武汉市消防局提醒广大市民：正确使用微波炉，让安全隐患远离您和您的家人!
1.禁止用微波炉烹饪带皮带壳的食物。带皮带壳的食物放在微波炉里面加热时，由于受热不均匀，内部会产生过大的压力，一旦超过极限，就会释放压力发生爆炸;
2.禁止在微波炉里面放金属制品和铝箔纸、搪瓷物品。因为金属对微波有反射作用，它不仅使微波炉在加热的时候加热效率降低了，加热不均匀，还会使微波与金属接触的时候形成高频电流产生电火花，严重时还会损伤微波炉的内胆;
3.禁止用微波炉加热密闭容器，特别是玻璃器具。用微波炉加热食物，会产生大量的水蒸气，而在密闭的容器内水蒸气无法散发，这时容器内压力就会越来越大，一旦超过容器的极限，就造成容器爆破，特别是玻璃器具，一旦爆破就会十分危险，很容易伤人;
4.严禁用微波炉过度烧水。微波加热水不流动，超过沸点可能还“不开”。这时水看似平静，但一点点扰动就会“暴沸”。如倒入奶粉、咖啡等粉状冲调品，粉末便会让热水在短时间内沸腾，热水立马涌出，轻则烫伤，重则发生爆炸；
5.严禁长时间用微波炉加热油炸食品或含油多的食品。长时间用微波炉加热油炸食品，到了油的沸点，那么油花就会四处飞溅;一旦到了油的燃点，微波炉内可能就会起火。