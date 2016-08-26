查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第3版 关注 ·图文：江城下月新开25条夜班公交 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 图文：江城下月新开25条夜班公 3 关注 2016.8.26 星期五 图文：江城下月新开25条夜班公交 覆盖16个主要片区 方便更多都市夜归人 楚天都市报讯 图为：市民查看即将开行的夜班公交线路 楚天都市报记者曲严摄

图为：下月起，夜间公交微线网将覆盖江城16个片区



楚天都市报记者黄永进 通讯员曹军



近日，有市民在光谷、武昌火车站等地段发现，部分公交站台上新增了“夜行公交”的线路牌。昨日，记者从武汉市交委了解，9月该市将新开25条夜班公交线路，加上原有的5条通宵公交线路，共有30条夜班公交线路服务江城夜归人。

据了解，30条夜班公交共分为通宵公交、运行到零点前后的干线公交和夜间公交微线网。交通部门将通过此次试水了解武汉市民出行习惯，并根据市民意见对夜班线路进行优化。



下月新开25条夜班公交



目前，武汉市通宵公交共有5条线路，具体为：24路、10路、518路、703路、545路。这5条线路能够确保武汉市三大火车站、主干道在夜间均有公交可以连通。武汉市交委透露，因545路通宵公交不到武汉火车站，下月起，545路通宵公交将由往返武汉火车站的610路通宵公交取代。这样，武汉三大火车站今后均有通宵公交到达。

据悉，5条通宵公交线路的运行时间为22:30至次日5:00。下月起，班次将由之前的2小时一班改为1小时一班。

武汉市交委透露，下月起，江城还将新开4条运行到零点前后的干线公交，分别为508路、583路、511路、798路，这4条线路覆盖武汉市12大商圈，以夜班583路为例，覆盖二七、徐东、汉街、中南、街道口、鲁巷等商圈。

夜间公交微线网主要结合地铁车站采取片区设置原则，将在黄浦新城、后湖、二七、塔子湖、古田、十升、四新、沌口、白沙、南湖、珞喻、关山、杨园、青山、汉口北、吴家山等16个区域分片设置,每个片区设置2-3条夜间微循环线路。主要做好地铁末班车乘客的出行对接，这些线路的运行时间不完全相同，将根据所对接地铁站末班车的抵达时间进行调整，给乘客们留出15分钟左右的出站时间。

据了解，从运营成本、人力付出等角度考虑，夜班公交票价22:30至次日5:00不享受打折、换乘优惠政策，每天22:30以后，将由武汉通公司通过远程模式对运行中的公交车辆卡机进行调整。



部分公交站台已装新路牌



昨日，记者在武昌和平大道四美塘公交站（往司门口方向）看到，在511路红色的常规站牌下新增了两个蓝色站牌，站牌的线路号依然为511路，只是标注了“夜行”两字。第一块站牌显示了车辆停靠站点，从武昌火车站综合体到和平大道建设十路公交站，第二块站牌则标注了车辆的到站时间，分别为“23：24、23:29、23:54、00:09”，同时写明“夜行公交票价22:30-5:00不享受打折、换乘优惠政策”。

随后，记者在团结大道、中山路、珞喻路等多个公交站牌均发现有新安装的“夜行公交”出现在站台上。记者发现，乘客搭乘夜班公交只需看蓝色站牌，站牌上标注的时间为车辆到达该站点的时间。工作人员表示，由于夜间道路畅通，公交大多能做到“掐点到站”。如果车辆在规定时间之前到达站点，公交司机会等到站牌显示时间再从该站点发车，避免乘客等不到车。

记者注意到，583路的白班车是从二七路二七横路到龙城西路，但夜班车是二七路二七横路到民族大道光谷广场，站点有所减少。工作人员表示，夜行车与白班车走向大体一致，但并不完全相同。583路是干线线路，因此只在主干道上运行，其未到站点将由光谷片区的夜间公交微线网线路承担。



市民期盼夜班公交开行



武汉夜班公交运行各有不同，夜班公交到底叫不叫座？记者进行了探访。

前晚10点，位于光谷转盘附近的民族大道公交站上，不少返城的学子正在耐心地等着公交车抵达。附近的一位交警告诉记者，近期学生陆续返汉，不少乘坐过路车返汉的学子都会选择收班较晚的757路、758路公交返校。

在汉阳琴台公交站，到了晚上11点，24路通宵公交车就显得冷冷清清，满座42座的公交车上，仅稀稀拉拉坐了一半的乘客。而10路通宵公交，因连接武昌火车站和汉口火车站，客流量较多，每晚可载客200人左右。

“夜班公交开通后，回家就不用老公到地铁站接我了。”在徐东一商场工作的徐女士告诉记者，商场每天下夜班是9点半，转车到家已经是晚上11点。如果有夜班公交，会省去很多换乘的时间，到家的时间也会提前半小时。

在光谷软件园上班的程女士也期盼夜班公交开行。到家附近地铁站后，她还需要打车才能到家。如果夜班公交能够开到和平大道的话，她将会采用更为经济的方式出行，“不仅省钱也很方便”。

记者采访多位公交乘客了解到，随着城市不断发展，市民作息也随着生活水平的提高而延长。市民在深夜回家，多数依靠打车软件、出租车或者私家车。很多市民表示，愿意尝试夜间公交绿色出行。



声音



建议适度增加夜班车次



柯先生是光谷一家电影院的放映员，每天放完最后一场电影已经是凌晨1点多了，下班回家他基本上都是乘坐703路通宵公交。他认为，加密夜班公交班次是提升乘客乘车体验的关键点。

对此，武汉市交通规划设计院负责人告诉记者，目前北上广等地均有成熟的夜班公交系统，此次试水应该根据武汉城市特点打造有本地特色的夜班公交系统。

以北京、上海为例，北京目前共有31条夜班线路，主要运营时段为23:20至凌晨4:50，最短发车间隔20分钟，最长40分钟。上海夜间公交39条线路，主要运营时段为凌晨0点至4:25，最短发车间隔20分钟，最长1小时，采取2元/人次的一票制。

广州夜班公交共有101条，为常规公交的1成左右，运营时段为22点至凌晨1点、凌晨4点至6点，平均发车频次更高，为24分钟一班，空调车票价3元/人，非空调车1.5元/人。

这位负责人认为，武汉市的夜班公交应该结合城市特点，在控制成本、保证市民出行的前提下，在大型区域、商圈以及交通枢纽范围内，适度增加发车频次，避免夜班公交运行效率过低造成的市民不愿坐的情况发生。



武汉夜班公交



现有5条通宵公交



24路、10路、518路、703路、545路（下月将调整为610路）运行时间：22:30-5:00（下月将由目前的2小时/班改为1小时/班）



下月新开25条夜班线路



4条干线公交

508路、583路、511路、798路

运行时间：22:30-24:00前后（半小时左右一班）

21条夜间公交微线网

具体线路和运行时间待定

覆盖16个片区





