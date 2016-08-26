查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·今日出伏 高温天气划上休止符 ·“湖北最美一线职工”出炉 ·图文：江城75名市民因戒烟获奖 ·武汉有奖征集城市照片 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 今日出伏 高温天气划上休止符 · “湖北最美一线职工”出炉 · 图文：江城75名市民因戒烟获奖 · 武汉有奖征集城市照片 2 要闻 2016.8.26 星期五 武汉有奖征集城市照片 最高奖励三千元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者王荣海 通讯员孙丹 李欢）昨日，武汉市档案馆发布有奖征集启事，即日起至10月31日，面向社会征集各类城市发展和百姓生活的纪实照片。凡入选者均列为档案永久收藏保护，优秀照片最高可获得3000元奖励。

据武汉市档案馆相关负责人介绍，目前该馆照片档案数量有限，且主要是历史照片，缺少反映解放后各时期城市发展和民生题材的照片。希望通过这次活动，能充实馆藏照片档案资料，记录江城发展历程，见证武汉在城市各方面建设中取得的光辉成就。

照片要求图像清晰，内容真实，重大事件、城市面貌、百姓生活、风俗民情等均可。市档案馆将组织鉴定委员会和专家对征集的照片进行档案和艺术价值鉴定，所有入选照片将在武汉档案网上公布，每张奖励300元，并向提供者颁发武汉市档案馆收藏证书。相关负责人表示，市民的照片被选进档案馆，将作为档案收藏永久保存，传之后世，使其发挥更多的社会价值和历史价值，这对照片提供者本身就是一种荣誉。同时，对于特别优秀的照片，还设置了三个等级的收藏级别，最高等级奖励可达3000元。

感兴趣的市民可前往市档案馆提交照片，也可邮寄至江岸区一元路5号市档案馆编研处，或者发送电子邮件至whsdagbyc@163.com，联系电话027—82784374。





