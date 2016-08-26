查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·今日出伏 高温天气划上休止符 ·“湖北最美一线职工”出炉 ·图文：江城75名市民因戒烟获奖 ·武汉有奖征集城市照片 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 今日出伏 高温天气划上休止符 · “湖北最美一线职工”出炉 · 图文：江城75名市民因戒烟获奖 · 武汉有奖征集城市照片 2 要闻 2016.8.26 星期五 图文：江城75名市民因戒烟获奖 调查显示，武汉成人吸烟率低于全国水平 楚天都市报讯 图为：江城志愿者宣传戒烟



楚天都市报记者高家龙 通讯员熊丽娜



昨日，武汉市首届戒烟大赛成绩揭晓，75名市民因戒烟获奖，今日将举行颁奖仪式。武汉市疾病预防控制中心健康教育专家昨日披露，江城目前有两百多万烟民，该市成人吸烟率低于全国水平。



“老烟枪”戒烟获一等奖



58岁的张建设家住武昌，是一名有着40年烟龄的“老烟枪”。爱打点小麻将，有时一天要抽两包烟。虽然知道抽烟不是什么好事，但张建设一直没有下定决心戒烟。特别是看到身边有些人戒烟后又复吸反弹，他对戒烟更不感冒了。

今年4月，武汉市疾控中心举办“创建无烟城市，享受健康生活-2016年武汉市戒烟大赛”。得知此消息后，张建设寻思着，抽烟危害健康，迟早总是要戒烟的，于是他决定趁机把烟给戒了。报名参加戒烟大赛后，张建设一根烟都没有抽。犯烟瘾的时候，他就从荷包里掏出准备好的水果糖，塞到嘴里嚼。后来，他担心糖吃多了对身体不好，干脆什么都不吃了。随着时间推移，烟瘾慢慢小多了，到如今已可以做到控制自如。“没想到此次活动，我还中了一等奖。我有信心保持下去，争取将戒烟坚持到底。”令张建设欣慰的是，周围的领导和朋友得知他参加了戒烟大赛，也受到感染，自愿加入戒烟行列。

此次活动，武汉共有10139名烟民报名参赛，经过近3个月报名、实施、抽奖、检测等相关流程，共有75名戒烟的幸运市民被抽中，并接受武汉市疾控中心专业检测后获奖。此次活动设一等奖2名，奖金1000元/名；二等奖8名，奖金500元/名；三等奖15名，奖金300元/名；参与奖50名，价值20元/名的奖品。



江城共有两百多万名烟民



我国是烟草大国，吸烟人数已高达3.16亿。中国疾病预防控制中心发布的《2015中国成人烟草调查报告》表明，中国烟草流行依然严峻，我国人群吸烟率与五年前相比没有显著变化，为27.7%，其中男性吸烟率为52.1%，女性为2.7%。我国每年有100多万人死于烟草相关的疾病，超过因艾滋病、结核、交通事故以及自杀死亡人数的总和。

去年，武汉市疾控中心首次根据全球成人烟草监测的统一标准，对该市成人吸烟流行状况进行调查，发现江城烟民的总量为两百多万，不论是总体吸烟率还是男女吸烟率，均低于全国水平。

武汉市疾控中心健康教育专家说，戒烟需要毅力，吸烟者一旦停止吸烟，可出现吸烟渴求、焦虑、抑郁、头痛等一系列戒断症状，加之有些戒烟者方法不当，往往以失败告终。一般戒烟的第二周和第四周会出现两次明显的戒断症状，熬过了这两个时间点，戒烟者的信心往往会大增。





