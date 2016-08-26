查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·今日出伏 高温天气划上休止符 ·“湖北最美一线职工”出炉 ·图文：江城75名市民因戒烟获奖 ·武汉有奖征集城市照片 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 今日出伏 高温天气划上休止符 · “湖北最美一线职工”出炉 · 图文：江城75名市民因戒烟获奖 · 武汉有奖征集城市照片 2 要闻 2016.8.26 星期五 “湖北最美一线职工”出炉 将获颁湖北五一劳动奖章 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员王华虎 谢文哲）今年4月以来，省委宣传部、省文明办、省总工会联合开展寻找“湖北最美一线职工”（2016）活动。前日，10名“最美一线职工”和20名“最美一线职工”提名奖新鲜出炉。

此次活动得到各级工会组织和职工群众积极响应，推荐人数达473人。经过初审、复评、网络投票，共产生30名候选人。8月24日，“湖北最美一线职工”终评会召开，最后产生了10名“湖北最美一线职工”、20名“湖北最美一线职工”提名奖（详见湖北工会网、“湖北工会”微信公众号、“看楚天”APP）。

此次获评“最美一线职工”的10名职工，拟被授予湖北五一劳动奖章，依规进行公示。如有异议，请于8月31日17时前，向省总工会宣教文体部反映。联系人：谢文哲，电话：027-88738040，邮箱：szxjb2207@163.com。



“湖北最美一线职工”名单公示

蔡常春 武汉市中心医院肝胆胰外科南京路病区主任

甘云山 武汉市第一聋校教师

付国炬 武昌区城管委二桥清洁队副队长

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