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要闻
2016.8.26 星期五
“湖北最美一线职工”出炉
将获颁湖北五一劳动奖章
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员王华虎 谢文哲）今年4月以来，省委宣传部、省文明办、省总工会联合开展寻找“湖北最美一线职工”（2016）活动。前日，10名“最美一线职工”和20名“最美一线职工”提名奖新鲜出炉。
此次活动得到各级工会组织和职工群众积极响应，推荐人数达473人。经过初审、复评、网络投票，共产生30名候选人。8月24日，“湖北最美一线职工”终评会召开，最后产生了10名“湖北最美一线职工”、20名“湖北最美一线职工”提名奖（详见湖北工会网、“湖北工会”微信公众号、“看楚天”APP）。
此次获评“最美一线职工”的10名职工，拟被授予湖北五一劳动奖章，依规进行公示。如有异议，请于8月31日17时前，向省总工会宣教文体部反映。联系人：谢文哲，电话：027-88738040，邮箱：szxjb2207@163.com。
“湖北最美一线职工”名单公示
蔡常春 武汉市中心医院肝胆胰外科南京路病区主任
甘云山 武汉市第一聋校教师
付国炬 武昌区城管委二桥清洁队副队长
沈宝栋 中国邮政湖北省广水市分公司邮递员
商德中 中铁十一局第三工程公司测量班长
彭克难 中建三局工程总承包公司机电工长
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姚 丽（女）武汉中商平价超市庙山店长
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