查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第2版 要闻 ·今日出伏 高温天气划上休止符 ·“湖北最美一线职工”出炉 ·图文：江城75名市民因戒烟获奖 ·武汉有奖征集城市照片 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 今日出伏 高温天气划上休止符 · “湖北最美一线职工”出炉 · 图文：江城75名市民因戒烟获奖 · 武汉有奖征集城市照片 2 要闻 2016.8.26 星期五 今日出伏 高温天气划上休止符 今起至月底全省最高气温降至31℃以下 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者陈希）昨日是三伏最后一天，傍晚时老天用大风雷雨断然终结江城长达15天的高温天气，效果非常明显：气温17时还高达34.6℃，18时就降至30.7℃。

最近三天都有雷雨出没，为何昨日降温立竿见影？因为前几天没有冷空气配合，高空仍被副热带高压牢牢掌控，而昨天南下的冷空气大部队已到荆楚大地，作为“秋老虎”代言人的副热带高压不得不放手。

赶走“秋老虎”，其实是台风和冷空气的联袂之作。冷空气是高压系统，面对“高冷”，罩在我国中东部的副热带高压表示“你高我也高”，是不会让位的。然而，今年第10号台风“狮子山”虽然远在西北太平洋上，但它是低压系统，高压低压相互吸引，它的出现助力冷空气南下时长驱直入，掀走了副热带高压。

“热锅盖”掀开，冷暖空气交汇而化作雨，今天鄂西南和江汉平原西部小到中雨，其他地区阵雨，明后天多云到晴天。这三天的气温如瀑布般飞流直下：今明全省最高温会骤降7-9℃，直至30℃以下，而且一直持续到本月底，全省大部最高温都在31℃以下。而且早晚更凉爽，周六早晨低温会跌至20℃出头。

武汉市昨日最高温35.7℃，今天阵雨，明后天多云，高温分别为30℃、28℃和 29℃，低温分别为25℃、22℃和21℃。需要注意的是，这三天荆楚风力较大，今日最猛，偏北风4-5级，阵风6-7级，须防大风导致的高空坠物。



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今夏高温日已有25天



武汉市气象局提供数据显示，截至8月25日，今年夏季高温天（当日最高温≥35℃）一共有25天，分别是7月22到8月2日，8月11到8月20日，8月23到25日。

而有气象记录以来，武汉市夏季高温天最多的年份是1959年和1961年，这两年都有44个高温天。





