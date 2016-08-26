查看本版大图 下一版 版面概览 第1版 要闻 ·江城下月新开25条夜班公交 ·图文：救人辅警重伤入院 醒来先问居民安全 ·买报纸 送纸巾 ·法院出动法警强制搬家腾房 ·40年“老烟枪”成功戒烟获一等奖 ·习近平亲切会见中国奥运代表团 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚 第11版 : 养生 第12版 : 广告 第13版 : 经济 第14版 : 广告 第15版 : 专版 第16版 : 教卫 第17版 : 跑腿 第18版 : 楚动 第19版 : 绽放20“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 夕阳晚晴 第21版 : 绽放20“健康相伴” 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第3版 : 关注 第4版 : 焦点 第5版 : 影像 第6版 : 评论 第7版 : 现场 第8版 : 法治 第9版 : 体彩 · 江城下月新开25条夜班公交 · 图文：救人辅警重伤入院 醒来先 · 买报纸 送纸巾 · 法院出动法警强制搬家腾房 · 40年“老烟枪”成功戒烟获一等 · 习近平亲切会见中国奥运代表团 1 要闻 2016.8.26 星期五 背出91岁爹爹后再入火场 图文：救人辅警重伤入院 醒来先问居民安全 楚天都市报讯 图为：昨日上午，胡亮斌躺在中南医院重症病房里不能说话，他用笔写字询问被救老人的情况。 楚天都市报记者王永胜摄





