江城下月新开25条夜班公交图文：救人辅警重伤入院 醒来先问居民安全买报纸 送纸巾法院出动法警强制搬家腾房40年“老烟枪”成功戒烟获一等奖习近平亲切会见中国奥运代表团
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 第1版 要闻
·江城下月新开25条夜班公交
·图文：救人辅警重伤入院 醒来先问居民安全
·买报纸 送纸巾
·法院出动法警强制搬家腾房
·40年“老烟枪”成功戒烟获一等奖
·习近平亲切会见中国奥运代表团
楚天都市报电子版
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1 要闻 2016.8.26 星期五
背出91岁爹爹后再入火场
图文：救人辅警重伤入院 醒来先问居民安全
    楚天都市报讯 图为：昨日上午，胡亮斌躺在中南医院重症病房里不能说话，他用笔写字询问被救老人的情况。 楚天都市报记者王永胜摄


   