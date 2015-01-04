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图文：咸宁女孩吴姣在踩踏事件中
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初中生捡到3700元交警察 失
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36位遇难者名单全部核实并公布
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中国纵览
2015.1.4 星期日
36位遇难者名单全部核实并公布
楚天都市报讯 （记者徐剑桥）根据上海市政府新闻办官方微博“上海发布”最新消息，上海外滩踩踏事件迄今全部36位遇难者身份已核实，名单均公布。
2014年12月31日晚发生的外滩陈毅广场踩踏事件已致36人死亡，49人受伤。继2日分两批公布35位遇难者名单后，第三批1位遇难者身份也于3日上午初步核实。36位遇难者名单全部公布。根据名单，遇难者年龄最小12岁，最大37岁。
3日公布的这位遇难者名为刘亚杰，女，18岁。
本报记者采访获悉，刘亚杰来自河南，事发当晚，和22岁的表姐赵海韵一起到外滩游玩，遭遇踩踏事件后，表姐极重度伤，目前正在长征医院救治，而刘亚杰不治身亡。