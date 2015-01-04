查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 中国纵览 ·广告 ·图文：咸宁女孩吴姣在踩踏事件中遇难 ·初中生捡到3700元交警察 失主仅领回1500元 ·36位遇难者名单全部核实并公布 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 广告 · 图文：咸宁女孩吴姣在踩踏事件中 · 初中生捡到3700元交警察 失 · 36位遇难者名单全部核实并公布 22 中国纵览 2015.1.4 星期日 36位遇难者名单全部核实并公布 楚天都市报讯 （记者徐剑桥）根据上海市政府新闻办官方微博“上海发布”最新消息，上海外滩踩踏事件迄今全部36位遇难者身份已核实，名单均公布。

2014年12月31日晚发生的外滩陈毅广场踩踏事件已致36人死亡，49人受伤。继2日分两批公布35位遇难者名单后，第三批1位遇难者身份也于3日上午初步核实。36位遇难者名单全部公布。根据名单，遇难者年龄最小12岁，最大37岁。

3日公布的这位遇难者名为刘亚杰，女，18岁。

本报记者采访获悉，刘亚杰来自河南，事发当晚，和22岁的表姐赵海韵一起到外滩游玩，遭遇踩踏事件后，表姐极重度伤，目前正在长征医院救治，而刘亚杰不治身亡。





