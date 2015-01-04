查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 中国纵览 ·广告 ·图文：咸宁女孩吴姣在踩踏事件中遇难 ·初中生捡到3700元交警察 失主仅领回1500元 ·36位遇难者名单全部核实并公布 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 广告 · 图文：咸宁女孩吴姣在踩踏事件中 · 初中生捡到3700元交警察 失 · 36位遇难者名单全部核实并公布 22 中国纵览 2015.1.4 星期日 初中生捡到3700元交警察 失主仅领回1500元 记者调查期间 剩下的钱又奇迹般地被退还 楚天都市报讯 据安阳电视台报道 2014年12月25日晚，两名初中生将捡到的内有3700元现金的钱包交给了民警。可是四天之后，失主领回钱包时却只剩下1500元。而就在此后第二天，少了的2200元钱竟又奇迹般地被退还。这其中的蹊跷到底在哪儿呢？



2200元不翼而飞



2014年12月25日晚，两名初中生在安阳博地苑小区门口捡到一个钱包，交给了小区保安。在两个孩子、两名保安和一名小区业主的共同见证下，清点钱包内的现金是3700元。包里还有失主的身份证。

他们拨打了110电话，将钱如数交给民警。

2014年12月29日，当失主从民警手里领到丢失的钱包时，发现里面的现金只剩下1500元。

事后，捡到钱包的其中一名初中生的母亲通过微信联系到失主时得知此事，她感到不可思议：“我家孩子明明捡到的是3700元钱，而失主去领的时候只剩下1500元钱，那2200元钱到底去哪里了？”



当事民警被查处



记者通过110报警台电话了解到，事发当天出警的是安阳市公安局北关分局交巡防大队派出的警车，但具体是哪位警官出警，从110指挥中心，记者无法得知。

2014年12月30日，就在记者试图联系出警民警时，突然接到博地苑小区保安打来的电话。保安告知：“失主说剩余的2200元钱已经被退回来了。”记者多次联系想采访失主，但失主表示他压力太大，始终不愿意接受采访。

12月31日，安阳电视台播出了《安阳初中生捡到3700元交警察后2200元蹊跷消失》的报道。安阳市公安局纪委立即成立工作组对事件展开调查。经查，2014年12月25日，北关公安分局出警民警王某在收到群众捡拾的钱包后，没有履行交接登记手续，没有及时将钱全部交还失主，造成不良社会影响。鉴于在组织调查前，王某能认识错误并主动退还失主财物，依照相关法规，安阳市公安局决定对王某给予行政撤职、留党察看一年的处分；对北关公安分局分管领导和直接领导诫勉谈话。





