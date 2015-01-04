查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 环球时局 ·广告 ·图文：搜寻人员发现亚航客机巨大残骸 ·安德鲁王子卷入情色丑闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 广告 · 图文：搜寻人员发现亚航客机巨大 · 安德鲁王子卷入情色丑闻 21 环球时局 2015.1.4 星期日 涉嫌与未成年人发生性关系 安德鲁王子卷入情色丑闻 楚天都市报讯 据新华社电 英国王室2日发表声明，极力否认约克公爵、即安德鲁王子曾与未成年人发生性关系。几天前，美国一名女子声称，她不到18岁时沦为“性奴”，曾被迫在英国首都伦敦、美国纽约以及加勒比海一处私人岛屿与安德鲁王子发生性关系。

这名女子2014年12月30日向美国佛罗里达州一家法院递交供状，作为一桩牵涉美国富商杰弗里·爱泼斯坦的案件补充材料。她的供状提及安德鲁王子的“不堪”行为，但没有对他提出正式指控，也没有把他列为被告。

爱泼斯坦2008年因性侵未成年人被定罪，根据他与检方达成的认罪协议，仅被判18个月监禁。多名女子对爱泼斯坦获轻判表示不满，眼下正对美国政府提起诉讼，希望爱泼斯坦案获得改判。

在新递交的案件材料中，一名女子声称，她不到18岁时沦为爱泼斯坦的“性奴”，被迫参与“牵涉诸多其他未成年女子的性爱狂欢派对”，在派对上与英国安德鲁王子发生性关系，地点包括伦敦、纽约以及爱泼斯坦购买的一个加勒比海岛屿。

这份案件材料没有公开这名女子的姓名，用“女无名氏3号”指代她。材料说，爱泼斯坦命令该女子在性爱狂欢派对中完全听命于安德鲁王子，并且要把所有细节向爱泼斯坦汇报。

按照这名女子的说法，这些性爱狂欢派对发生于1999年至2002年期间。

安德鲁王子现年54岁，是女王伊丽莎白二世的第三个孩子，王位第五顺位继承人。





