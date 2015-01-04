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图文：搜寻人员发现亚航客机巨大
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安德鲁王子卷入情色丑闻
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环球时局
2015.1.4 星期日
涉嫌与未成年人发生性关系
安德鲁王子卷入情色丑闻
楚天都市报讯 据新华社电 英国王室2日发表声明，极力否认约克公爵、即安德鲁王子曾与未成年人发生性关系。几天前，美国一名女子声称，她不到18岁时沦为“性奴”，曾被迫在英国首都伦敦、美国纽约以及加勒比海一处私人岛屿与安德鲁王子发生性关系。
这名女子2014年12月30日向美国佛罗里达州一家法院递交供状，作为一桩牵涉美国富商杰弗里·爱泼斯坦的案件补充材料。她的供状提及安德鲁王子的“不堪”行为，但没有对他提出正式指控，也没有把他列为被告。
爱泼斯坦2008年因性侵未成年人被定罪，根据他与检方达成的认罪协议，仅被判18个月监禁。多名女子对爱泼斯坦获轻判表示不满，眼下正对美国政府提起诉讼，希望爱泼斯坦案获得改判。
在新递交的案件材料中，一名女子声称，她不到18岁时沦为爱泼斯坦的“性奴”，被迫参与“牵涉诸多其他未成年女子的性爱狂欢派对”，在派对上与英国安德鲁王子发生性关系，地点包括伦敦、纽约以及爱泼斯坦购买的一个加勒比海岛屿。
这份案件材料没有公开这名女子的姓名，用“女无名氏3号”指代她。材料说，爱泼斯坦命令该女子在性爱狂欢派对中完全听命于安德鲁王子，并且要把所有细节向爱泼斯坦汇报。
按照这名女子的说法，这些性爱狂欢派对发生于1999年至2002年期间。
安德鲁王子现年54岁，是女王伊丽莎白二世的第三个孩子，王位第五顺位继承人。