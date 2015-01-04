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图文：搜寻人员发现亚航客机巨大
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安德鲁王子卷入情色丑闻
21
环球时局
2015.1.4 星期日
图文：搜寻人员发现亚航客机巨大残骸
黑匣子依然下落不明 印尼暂停亚航自泗水至新加坡航线
楚天都市报讯 图为：印尼空军飞行员准备执行搜救任务 新华社发
据新华社电 印度尼西亚国家搜救中心官员3日晚在雅加达说，搜寻人员已在坠机海域发现亚航失事客机的四块巨大残骸，但尚未发现黑匣子。前一天，印尼政府下令，暂时停飞亚航自印尼泗水至新加坡的航线。
搜寻人员尚未发现黑匣子
印尼国家搜救中心负责人苏利斯提约在新闻发布会上说，搜寻人员在坠机海域三处不同地点发现了四块残骸，其中最大的残骸为18米乘5.4米大小。但搜寻人员尚未发现失事客机的黑匣子。
苏利斯提约还说，坠机海域天气和海况不佳，浪高4到5米，洋流速度每秒15到55厘米，影响了当天的搜寻工作，潜水员将于明天继续下潜搜索工作，“目前搜索与打捞遇难者遗体仍是我们的最优先事项”。
截至目前，搜救人员共打捞起30具遇难者遗体，并已全部运往泗水进行辨认，其中6人已被确认为机上乘客。
印尼国家搜救中心说，3日已扩大搜寻范围，因为一些客机残骸可能已漂至370多公里远的地方。
失事客机违反航线授权许可
2日晚些时候，印尼交通部以亚航违反航线授权许可为由，暂停这家航空运营商自泗水至新加坡的航线。
按照交通部的说法，客机失事时亚航的运营时间表未经批准。根据授权，亚航可在星期一、星期二、星期四和星期六执飞泗水至新加坡的航线，而事发时是星期天。
交通部发言人巴拉塔在一份声明中说，亚航没有被准许在星期天飞这一航线，它也没有要求改变运营时间表。
声明说，自2015年1月2日起，“亚航泗水至新加坡航线的飞行许可暂时被冻结，直至完成评估和调查”。
暂不清楚亚航如何能在没有获得必要授权的情况下飞这一航线。印尼航空运输总局局长穆尔亚特莫佐说：“它违反了准许的航线、准许的时间表，那就是问题所在。”
另外，就客机失事时遭遇恶劣天气，印尼交通部官员穆斯塔法2日告诉媒体记者，当局正调查飞行员在起飞时是否曾向气象部门询问过天气报告。