查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 环球时局 ·广告 ·图文：搜寻人员发现亚航客机巨大残骸 ·安德鲁王子卷入情色丑闻 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 广告 · 图文：搜寻人员发现亚航客机巨大 · 安德鲁王子卷入情色丑闻 21 环球时局 2015.1.4 星期日 图文：搜寻人员发现亚航客机巨大残骸 黑匣子依然下落不明 印尼暂停亚航自泗水至新加坡航线 楚天都市报讯 图为：印尼空军飞行员准备执行搜救任务 新华社发



据新华社电 印度尼西亚国家搜救中心官员3日晚在雅加达说，搜寻人员已在坠机海域发现亚航失事客机的四块巨大残骸，但尚未发现黑匣子。前一天，印尼政府下令，暂时停飞亚航自印尼泗水至新加坡的航线。



搜寻人员尚未发现黑匣子



印尼国家搜救中心负责人苏利斯提约在新闻发布会上说，搜寻人员在坠机海域三处不同地点发现了四块残骸，其中最大的残骸为18米乘5.4米大小。但搜寻人员尚未发现失事客机的黑匣子。

苏利斯提约还说，坠机海域天气和海况不佳，浪高4到5米，洋流速度每秒15到55厘米，影响了当天的搜寻工作，潜水员将于明天继续下潜搜索工作，“目前搜索与打捞遇难者遗体仍是我们的最优先事项”。

截至目前，搜救人员共打捞起30具遇难者遗体，并已全部运往泗水进行辨认，其中6人已被确认为机上乘客。

印尼国家搜救中心说，3日已扩大搜寻范围，因为一些客机残骸可能已漂至370多公里远的地方。



失事客机违反航线授权许可



2日晚些时候，印尼交通部以亚航违反航线授权许可为由，暂停这家航空运营商自泗水至新加坡的航线。

按照交通部的说法，客机失事时亚航的运营时间表未经批准。根据授权，亚航可在星期一、星期二、星期四和星期六执飞泗水至新加坡的航线，而事发时是星期天。

交通部发言人巴拉塔在一份声明中说，亚航没有被准许在星期天飞这一航线，它也没有要求改变运营时间表。

声明说，自2015年1月2日起，“亚航泗水至新加坡航线的飞行许可暂时被冻结，直至完成评估和调查”。

暂不清楚亚航如何能在没有获得必要授权的情况下飞这一航线。印尼航空运输总局局长穆尔亚特莫佐说：“它违反了准许的航线、准许的时间表，那就是问题所在。”

另外，就客机失事时遭遇恶劣天气，印尼交通部官员穆斯塔法2日告诉媒体记者，当局正调查飞行员在起飞时是否曾向气象部门询问过天气报告。





