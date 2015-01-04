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图文：国足火力全开震惊沙特
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但愿不仅是看上去很美
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不敌桂林 湖北华奥无缘足协杯
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湖人失利 科比书豪大将失和
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比肩小贝 爆洛杉矶肥约邀杰队
20
竞技看台
2015.1.4 星期日
比肩小贝 爆洛杉矶肥约邀杰队
楚天都市报讯 在杰拉德宣布不会同利物浦续约后，多支美职大联盟球队都表达了希望签下杰拉德的意愿，而洛杉矶银河更是甩出了一份为期4年、周薪为10万英镑的合同，这样一份合约同他们当年签下贝克汉姆时一致，而纽约红牛和多伦多FC两支球队也有意签下杰拉德。《每日电讯报》透露，为了吸引杰拉德的加盟，洛杉矶银河愿意开出一份为期4年、周薪为10万英镑的合同，总金额更是达到了2000万英镑，这个条件同他们当年签下小贝时一样。
据悉，杰拉德也有意加盟洛杉矶银河，他已经向贝克汉姆咨询了美国大联盟和银河队的情况，不过该俱乐部主席克里斯·克莱因倒是否认了他们已经开始策划签下杰拉德，“我们还没有任何动作。”值得一提的是，在失去亨利后，纽约红牛希望签下一名替代者，而多伦多FC可能失去迪福，他们也在尝试签下杰拉德。 小新