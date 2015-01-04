查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 竞技看台 ·图文：国足火力全开震惊沙特 ·但愿不仅是看上去很美 ·不敌桂林 湖北华奥无缘足协杯 ·湖人失利 科比书豪大将失和 ·比肩小贝 爆洛杉矶肥约邀杰队 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：国足火力全开震惊沙特 · 但愿不仅是看上去很美 · 不敌桂林 湖北华奥无缘足协杯 · 湖人失利 科比书豪大将失和 · 比肩小贝 爆洛杉矶肥约邀杰队 20 竞技看台 2015.1.4 星期日 比肩小贝 爆洛杉矶肥约邀杰队 楚天都市报讯 在杰拉德宣布不会同利物浦续约后，多支美职大联盟球队都表达了希望签下杰拉德的意愿，而洛杉矶银河更是甩出了一份为期4年、周薪为10万英镑的合同，这样一份合约同他们当年签下贝克汉姆时一致，而纽约红牛和多伦多FC两支球队也有意签下杰拉德。《每日电讯报》透露，为了吸引杰拉德的加盟，洛杉矶银河愿意开出一份为期4年、周薪为10万英镑的合同，总金额更是达到了2000万英镑，这个条件同他们当年签下小贝时一样。

据悉，杰拉德也有意加盟洛杉矶银河，他已经向贝克汉姆咨询了美国大联盟和银河队的情况，不过该俱乐部主席克里斯·克莱因倒是否认了他们已经开始策划签下杰拉德，“我们还没有任何动作。”值得一提的是，在失去亨利后，纽约红牛希望签下一名替代者，而多伦多FC可能失去迪福，他们也在尝试签下杰拉德。 小新





