图文：国足火力全开震惊沙特但愿不仅是看上去很美不敌桂林 湖北华奥无缘足协杯湖人失利 科比书豪大将失和比肩小贝 爆洛杉矶肥约邀杰队
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 第20版 竞技看台
·图文：国足火力全开震惊沙特
·但愿不仅是看上去很美
·不敌桂林 湖北华奥无缘足协杯
·湖人失利 科比书豪大将失和
·比肩小贝 爆洛杉矶肥约邀杰队
楚天都市报电子版
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20 竞技看台 2015.1.4 星期日
湖人失利 科比书豪大将失和
    楚天都市报讯  昨日的NBA中，虽然科比送出准三双15分、9个篮板和8次助攻，但他在最后0.6秒时的出手未中，湖人最终以106比109负于灰熊。
    本场比赛，林书豪成为了发挥最出色的球员，他14投9中拿到20分5助攻3抢断1盖帽，手感十分炙热。而这样的表现，也让他在比赛的关键时刻，被斯科特留在了场上。不过比赛的关键时刻，书豪由于犯规不及时，遭到了暴怒的科比的指责。
    赛后主帅斯科特对此事进行了解释。“是我告诉林，让他等到还有10秒左右时再去犯规，”斯帅说，“这个布置科比并不知道，所以他自己上去犯规了，不过之后我告诉他了，这些事让我来决定。”
    对于科比最后时刻的暴怒，林书豪表示可以理解，不过他只是在做主教练斯科特要求他做的事情。“作为球员，我的第一任务是听主教练的指令，”书豪赛后说，“因为在比赛里，球队只有一个指挥者，就是主教练。”而自从最后那个回合之后，科比与书豪之间没有任何交流，甚至连平时最普遍的击掌都没有过。 小新


   