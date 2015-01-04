查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 竞技看台 ·图文：国足火力全开震惊沙特 ·但愿不仅是看上去很美 ·不敌桂林 湖北华奥无缘足协杯 ·湖人失利 科比书豪大将失和 ·比肩小贝 爆洛杉矶肥约邀杰队 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：国足火力全开震惊沙特 · 但愿不仅是看上去很美 · 不敌桂林 湖北华奥无缘足协杯 · 湖人失利 科比书豪大将失和 · 比肩小贝 爆洛杉矶肥约邀杰队 20 竞技看台 2015.1.4 星期日 湖人失利 科比书豪大将失和 楚天都市报讯 昨日的NBA中，虽然科比送出准三双15分、9个篮板和8次助攻，但他在最后0.6秒时的出手未中，湖人最终以106比109负于灰熊。

本场比赛，林书豪成为了发挥最出色的球员，他14投9中拿到20分5助攻3抢断1盖帽，手感十分炙热。而这样的表现，也让他在比赛的关键时刻，被斯科特留在了场上。不过比赛的关键时刻，书豪由于犯规不及时，遭到了暴怒的科比的指责。

赛后主帅斯科特对此事进行了解释。“是我告诉林，让他等到还有10秒左右时再去犯规，”斯帅说，“这个布置科比并不知道，所以他自己上去犯规了，不过之后我告诉他了，这些事让我来决定。”

对于科比最后时刻的暴怒，林书豪表示可以理解，不过他只是在做主教练斯科特要求他做的事情。“作为球员，我的第一任务是听主教练的指令，”书豪赛后说，“因为在比赛里，球队只有一个指挥者，就是主教练。”而自从最后那个回合之后，科比与书豪之间没有任何交流，甚至连平时最普遍的击掌都没有过。 小新





