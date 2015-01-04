查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 竞技看台 ·图文：国足火力全开震惊沙特 ·但愿不仅是看上去很美 ·不敌桂林 湖北华奥无缘足协杯 ·湖人失利 科比书豪大将失和 ·比肩小贝 爆洛杉矶肥约邀杰队 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：国足火力全开震惊沙特 · 但愿不仅是看上去很美 · 不敌桂林 湖北华奥无缘足协杯 · 湖人失利 科比书豪大将失和 · 比肩小贝 爆洛杉矶肥约邀杰队 20 竞技看台 2015.1.4 星期日 不敌桂林 湖北华奥无缘足协杯 楚天都市报讯 （记者徐平）昨天下午，2015年足协杯资格赛在广州落下帷幕，代表湖北业余球队参赛的湖北华奥队在小组赛最后一轮比赛中以4比6不敌桂林天龙队，未能获得足协杯的入场券。

本次资格赛共有来自全国的16支业余队参赛，他们将为8张足协杯的入场券而战。在小组赛前两轮，湖北华奥队先后以2比2战平上海、0比2不敌杭州，仅积1分，最后一轮，他们必须大比分赢下桂林队，并还要看另一场比赛的结果，才能确定是否能够以小组前两名的身份获得足协杯的参赛资格。尽管华奥队投入重兵全力进攻，但却顾此失彼，后防线连丢6球，最终未能如愿。

2015年足协杯将有20支业余球队参赛，除了本次资格赛产生的8张入场券外，在此前进行的全国业余足球联赛总决赛上，已经产生了12张入场券，当时夺得冠军的武汉宏兴成为唯一一支代表湖北武汉参赛的业余球队，将再度出战2015年足协杯。





