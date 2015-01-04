图文：国足火力全开震惊沙特但愿不仅是看上去很美不敌桂林 湖北华奥无缘足协杯湖人失利 科比书豪大将失和比肩小贝 爆洛杉矶肥约邀杰队
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 第20版 竞技看台
·图文：国足火力全开震惊沙特
·但愿不仅是看上去很美
·不敌桂林 湖北华奥无缘足协杯
·湖人失利 科比书豪大将失和
·比肩小贝 爆洛杉矶肥约邀杰队
楚天都市报电子版
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20 竞技看台 2015.1.4 星期日
不敌桂林 湖北华奥无缘足协杯
    楚天都市报讯 （记者徐平）昨天下午，2015年足协杯资格赛在广州落下帷幕，代表湖北业余球队参赛的湖北华奥队在小组赛最后一轮比赛中以4比6不敌桂林天龙队，未能获得足协杯的入场券。
    本次资格赛共有来自全国的16支业余队参赛，他们将为8张足协杯的入场券而战。在小组赛前两轮，湖北华奥队先后以2比2战平上海、0比2不敌杭州，仅积1分，最后一轮，他们必须大比分赢下桂林队，并还要看另一场比赛的结果，才能确定是否能够以小组前两名的身份获得足协杯的参赛资格。尽管华奥队投入重兵全力进攻，但却顾此失彼，后防线连丢6球，最终未能如愿。
    2015年足协杯将有20支业余球队参赛，除了本次资格赛产生的8张入场券外，在此前进行的全国业余足球联赛总决赛上，已经产生了12张入场券，当时夺得冠军的武汉宏兴成为唯一一支代表湖北武汉参赛的业余球队，将再度出战2015年足协杯。


   