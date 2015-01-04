查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第20版 竞技看台
·图文：国足火力全开震惊沙特
·但愿不仅是看上去很美
·不敌桂林 湖北华奥无缘足协杯
·湖人失利 科比书豪大将失和
·比肩小贝 爆洛杉矶肥约邀杰队
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 荆楚扫描
第11版 : 广告
第12版 : 寻找爱情码
第13版 : 经济生活
第14版 : 为你跑腿
第15版 : 教卫在线
第16版 : 财经视界
第17版 : 报网互动
第18版 : 文娱头条
第19版 : 悦读时代
第2版 : 今日要闻
第20版 : 竞技看台
第21版 : 环球时局
第22版 : 中国纵览
第23版 : 广告
第24版 : 中国聚焦
第3版 : 今日关注
第4版 : 今日视点
第5版 : 独家采集
第6版 : 第一现场
第7版 : 社会写真
第8版 : 街坊邻里
第9版 : 广告
·
图文：国足火力全开震惊沙特
·
但愿不仅是看上去很美
·
不敌桂林 湖北华奥无缘足协杯
·
湖人失利 科比书豪大将失和
·
比肩小贝 爆洛杉矶肥约邀杰队
20
竞技看台
2015.1.4 星期日
但愿不仅是看上去很美
楚天都市报讯 国足本场的对手阿曼是亚洲杯正赛球队，显然此战的含金量要比佩兰上任后的任何一场热身赛都要高。但4比1的比分就说明国足开始走上复兴之路了吗？未必！
自佩兰上任后，国足最值得称道的，便是打入阿曼队的4粒进球，但实际上从即将到来的亚洲杯来看，这什么都说明不了。历史教训反复告诉我们，还得看国足临场的抗高压能力。
从2014年初接过帅印以来，佩兰一直默默地带领着国足从低谷艰难爬行，在他带队打的13场热身赛中，战绩7胜5平1负。尽管大多数对手实力羸弱，赢球并不值得称道，但至少能帮助国脚们一点点地提升信心。至于球队整体实力到底提高了多少，目前很难判断。要知道，高洪波时期，国足还曾赢过法国战平德国呢，但到了亚洲杯上依然小组赛即遭淘汰。究其原因，还是临场的抗高压能力不足。
亚洲杯一周后便正式打响，是迎头直上创造惊喜，还是重蹈覆辙让球迷再次空欢喜一场，还是拭目以待吧。王峻