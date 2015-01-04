查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 竞技看台 ·图文：国足火力全开震惊沙特 ·但愿不仅是看上去很美 ·不敌桂林 湖北华奥无缘足协杯 ·湖人失利 科比书豪大将失和 ·比肩小贝 爆洛杉矶肥约邀杰队 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：国足火力全开震惊沙特 · 但愿不仅是看上去很美 · 不敌桂林 湖北华奥无缘足协杯 · 湖人失利 科比书豪大将失和 · 比肩小贝 爆洛杉矶肥约邀杰队 20 竞技看台 2015.1.4 星期日 新年首战4比1胜阿曼队 图文：国足火力全开震惊沙特 楚天都市报讯 图为：武磊庆祝进球



□本报记者王峻



昨日下午，中国男足在亚洲杯前的最后一场热身赛上以4比1逆转战胜阿曼队，取得了2015年的首场胜利，也为即将开始的亚洲杯开了一个好头。国足新年好状态甚至震惊了亚洲杯小组赛上的第一个对手沙特队，沙特的一家网站就写道：“中国龙给了沙特队一些警告，他们是我们需要提防的对手。”而在之前，沙特媒体都有些轻视国足。

不过，国足大胜背后依然难掩痼疾，接下来离亚洲杯还有一周时间，等待国足主帅佩兰的还有不少要解决的问题。



看亮点

进攻线终于开窍



如果之前在国内的一系列热身赛，是由于对手实力有限的话，那么昨天面对同为亚洲杯参赛队的阿曼，则是国足检验战术打法的最有效试金石了。尽管第15分钟阿曼队利用张琳芃失误，先入一球，但国足并未受到落后影响，很快则蒿俊闵将比分扳平。随后于海、武磊和杨旭各入一球，将最终比分锁定为4比1。

最后一场热身赛上攻击线火力全开，显然是佩兰最乐意看到的。赛后，佩兰对球队的进攻提出了表扬：“进攻上有了很大进步，特别是定位球、角球上能够得分了。”

之前佩兰表示，中国队要把阿曼当成沙特队进行模拟实战，最终大胜对手，佩兰很可能会在亚洲杯首战中延续与阿曼的首发阵容。至于“锋无力”的痼疾是否随着本场比赛就此化解，只能等到一周后与沙特队的较量时才能知晓。不过佩兰认为，国足已经准备好了95%，“已经往最好的状态在接近。”



看细节

防守顽疾还待解



昨日这套首发中，唯一没有变化的是四名后卫球员，显然佩兰对这条防线是比较放心的。不过，正是这条他自认稳固的防线，却让他首度在媒体面前失了态：面对中国队连续出现的多次失误，场边的佩兰气得将战术本直接摔到了地上。

赛后，佩兰毫不客气地对后防线提出了批评：“尽管我们一直在培养球员的信心和适应比赛的能力，但有时候还是会发生不应该有的失误。”

在进攻问题得到缓解后，接下来佩兰很有可能会着重调整球队后防线。毕竟论进攻能力，小组赛三个对手的实力都只在阿曼队之上。



看惊喜

新人表现可圈点



佩兰的心思很难猜，这一点也体现在昨日的首发中。边前卫的位置上，之前外界一直表示佩兰的首选是于汉超和蒿俊闵。不过昨日佩兰在右前卫的位置上选择了吉翔，蒿俊闵则放在了左路。

从比赛中来看，吉翔能突破能射门，有效地激活了国足右边路进攻。而国足阵容最大的变化，则是于海顶替了杨旭和郜林出任前锋。于海没有让佩兰失望，他利用抢点机会为国足打进反超进球。

事实上，用吉翔和于海出任首发，佩兰更主要的目标是为了对付首战对手沙特队。因为沙特球员的特点是防守灵活性强，对抗力却未必突出，让冲击力更强的于海突前，可以更好地冲击对手防线，为国足其他的进攻球员打开空间。此外，沙特最主要的进攻就是左路，而吉翔本身有不俗的跑动能力，届时他或许利用他的跑动和回防能力来限制对手的进攻。



看定律

有望首战开门红



大胜阿曼，国足为即将开始的亚洲杯迎来了一个好兆头。要知道，在国足连续5届征战亚洲杯历史上，首战的胜负结果和最后的热身赛的结果完全相同。

上届亚洲杯前，国足与伊拉克进行了赛前最后一场热身赛，最终国足3比2取胜。在一周后的亚洲杯首战中，国足2比0拿下科威特。2007年亚洲杯小组赛首战国足5比1狂胜东道主马来西亚，而就在一周前的热身赛中，国足1比0击败墨尔本胜利。

同样，2004年亚洲杯前，国足2比2战平阿联酋。一周后的亚洲杯首战中，国足同样以2比2战平巴林。2000年亚洲杯首战，国足2比2战平韩国。此前同约旦队的热身赛也是1比1平局结束。

有赢球当然也有输球。1996年亚洲杯上，国足首战0比2输给乌兹别克斯坦，在赛前的热身赛中，国足2比3不敌韩国。





