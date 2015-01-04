查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第19版 悦读时代 ·人间有味是清欢（4） ·活着之上（19） ·三国纪（20） ·每日好节目 荟萃荧屏间 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 人间有味是清欢（4） · 活着之上（19） · 三国纪（20） · 每日好节目 荟萃荧屏间 19 悦读时代 2015.1.4 星期日 活着之上（19） 楚天都市报讯 阎真 著



湖南文艺出版社



老虎狮子鳄鱼我都不怕，我就怕你妈妈



到了平平的宿舍，我说：“要洗个澡。”她去楼道尽头的厕所提了桶水，把电热器扔到里面。水烧好了我提到男厕所去洗，看到水槽中有秽物，非常恶心，放水冲也冲不走。想着平平在这样的条件下生活3年多了，也真是难为了她。这样的生活根本就过不下去，谈什么精彩。

她到楼道去做蛋炒饭。吃着饭我说：“再怎么穷也要到附近租一个小套间，让你过一下正常人的生活。”她说：“我为什么要把租金给别人？我买一套房子不安心点吗？每个月的租金还可以放到自己口袋里来。”我说：“买房子不是我们现在能想的事情。”她说：“一个梦想，想都不敢想，那能够实现吗？”我叹气说：“怎么实现？我没钱，你没钱，你我家里都没钱。反正我家里是没有钱的，还有我。”她说：“那不会想办法？”

要我想办法，我没有办法，就像想在一只麻雀的爪子上剔肉炼油。平平说：“我妈妈催我们把证打了，我都26岁了。”我一想到领证就要安家，我心里发虚说：“这个事急不来。”她说：“我是男人我也不急。”又说：“其实我也不急，嫁不出去的问题对我不存在。我妈妈急。”我说：“老虎狮子鳄鱼我都不怕，我就怕你妈妈。”她说：“你能不能不要把我妈妈妖魔化？她是为我好。”我说：“那你也得等我有钱啊，钱，钱，钱。”

那些天我整天就想着钱的事情。这种状态让我害怕，一个历史学博士，他怎能这样去想钱呢？说到底自己心中还有着一种景仰，那些让自己景仰的人，孔子、屈原、司马迁、陶渊明，杜甫、王阳明、曹雪芹，中国文化史上的任何正面人物，每一个人都是反功利的，并在这一点上确立了自身的形象。如果钱大于一切，中国文化就是个零，自己从事的专业也是个零。惭愧，惭愧。

我把惭愧的心情对赵平平说了，然后说：“你好歹也是学历史的，你应该懂的。”谁知她说：“你没挣到钱我也不怪你，我真那么想钱我也不找你了，我没有你想的那么轻贱。可是你拿那些人来当挡箭牌就没什么意思了，他们是谁，你聂致远是谁？他们的名字刻在花岗岩上，你的名字躺在沙滩上。你看，潮水上来了，”她往床下一指，“上来了，还剩下什么？”又说，“圣人不是每个人都能学得了的，更不是每个人都能当的。能当那你敢当？他们每个人的生活都是一塌糊涂，一败涂地，你有几辈子你去涂地，你？别说我当不了这圣人，当得了那我也不当。”我说：“按你的想法每个人都应该唯利是图。”她摊开双手说：“这不是我的想法，这是生存需要，一毛钱你不去挣没有人送给你。”我说：“没那么恐怖，国家每个月还补助我几百块钱呢。”她说：“那你拿这几百块钱去买房子吧。”又说：“你把我妈妈妖魔化了，又来把我妖魔化。唯利是图我会走到你跟前来吗？我不过是想过一个平平安安的小日子。”

明日请看：鱼尾镇开天辟地出了个博士，妈妈平时听了多少奉承话，到了这刺刀见红的时候怎能趴下





