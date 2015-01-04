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长江文艺出版社



来日方长并不长



刚在大学里当班主任的时候，有一个周末的晚上给学生晚点名，一不小心就把脚崴了。去宣武医院一检查，右踝两根骨头骨折了，需要住院。我当时不想让父母操心，就没告诉他们。

骨科主任带着医生来检查的时候，对我说：“你的脚可以用保守疗法，也可以开刀。用保守疗法，可以少受点儿罪，但会有后遗症，以后关节可能会松动。”

我说：“那可不行，我左腿膝关节就受过伤，就仗着这条右腿呢。我现在还没有孩子，以后怀孕了还得负重，年纪大了钙质还会流失。为了不留后患，您还是给我开刀吧。”

他有些诧异地看着我说：“我很少见过这么主动要求开刀的病人，别人都是能保守就保守治疗了。但是，要开刀的话，得排到下周了。”

我说：“今天是周五，等到下周还得两三天，骨茬儿就不如现在了，争取今天就开刀吧。”“那谁签手术同意书？得等你家人来。”“不用等了，我自己签字吧。”我就坐在病床上把手术同意书签了。

签完字后，骨科主任对医生说：“调下我的班，这个姑娘的手术我来做。”

这位张主任的手给我留下了深刻的印象，细长而舒展，那是我记忆中最漂亮的男人的手。我对他说：“张主任，你的手不弹钢琴太可惜了。”他笑：“所以我拿手术刀。”

做手术的时候，麻药有点过量了。张主任问我：“你还清醒吗？”“清醒。不信我给你背李白的诗。”“那就背一首《静夜思》吧。”“那怎么行！我背《蜀道难》！”所有人都哭笑不得。

手术做完后，我住院的那个星期都是张主任在值班。他每天都会来看我，站着和我闲聊几句。

换药的时候，我惊讶地发现，手术的刀口没有缝合痕迹。我问张主任：“这是粘上的吗？”

张主任说：“你这么活泼的一个人，我不能让你有一道难看的疤痕，就用羊肠线给你做的内缝合。等到伤口好了，就被人体吸收了。我给你打了两个钉子，可以让两根骨头长得就像没断过一样。但是你要记得，一年后再找我做手术，把钉子取出来。”

等到出院的时候，我们就成为朋友了。当时，张主任告诉我：“你知道吗？我不是那周值班，我是调的班。那一周，表面上你是我的病人，其实跟你聊天时，你是我的医生，你那种乐观的气场也是可以给人治病的。”

忙忙碌碌之间，一晃三年就过去了。他一直在提醒我：“得赶紧做手术了，把钉子取出来。不然就来不及了。”那段时间我太忙了，一直在出差。我还寻思：“取钉子有什么来不及的？又不会长锈。”然后，我就出差去南京了。

4天后，我从南京回来，张主任殉职了，宣武医院门口都是送他的人。

我一刹震惊！几天前还谈笑风生的一个朋友，居然转眼就不在了！而4天前，他留给我的最后一句话就是：“你这次回来，我就给你取钉子，不然就来不及了。”

那一天，在宣武医院门口，我痛哭失声。车水马龙都在暮色里显得模糊不清，那一刻我清晰地明白了一个道理：来日方长并不长！

明日请看：一念既起，拼尽心力当下完成





