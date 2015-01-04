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《一代宗师》3D回归
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文娱头条
2015.1.4 星期日
《一代宗师》3D回归
邀你看“打人如亲嘴”
楚天都市报讯 （记者戎钰）为什么要改成3D版？“因为打人如亲嘴，离得够近才好看。”1月8日，由王家卫执导，梁朝伟、章子怡、张震主演的功夫片《一代宗师》，重新以3D格式上映，本报诚邀读者提前看片，感受下王家卫所描述的“打人如亲嘴”。
《一代宗师》虽是因“叶问”而拍，但影片上映后，片中女宗师“宫二”的扮演者章子怡已然压住了梁朝伟的光芒，彼时就有影评人说，《一代宗师》其实是《宫二传》。而就记者近日提前看片所得，3D版《一代宗师》虽然给梁朝伟饰演的“叶问”增加了不少戏份，但人物形象饱满的宫二依旧最抢眼，尤其是片尾加了她在雪地练拳、以及展示“六十四手”的画面，美不胜收，堪称章子怡“最美影片”。
想知道王家卫的武林变成3D后是个什么样？“叶问”和“宫二”在新版中多了哪些缘分？快报名加入本期楚天观影团，提前尝鲜吧。
看片时间：1月6日下午2点，CGV武汉天地影城
参与方式：添加微信公众号“楚天观影团”，发送留言抢票。