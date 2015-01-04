查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 文娱头条 ·图文：春晚一审暂无节目被毙 ·图文：坚持内敛本就是冒险 ·图文：周杰伦透露婚礼细节 ·奶茶妹妹刘强东疑分手 ·《一代宗师》3D回归 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：春晚一审暂无节目被毙 · 图文：坚持内敛本就是冒险 · 图文：周杰伦透露婚礼细节 · 奶茶妹妹刘强东疑分手 · 《一代宗师》3D回归 18 文娱头条 2015.1.4 星期日 《一代宗师》3D回归 邀你看“打人如亲嘴” 楚天都市报讯 （记者戎钰）为什么要改成3D版？“因为打人如亲嘴，离得够近才好看。”1月8日，由王家卫执导，梁朝伟、章子怡、张震主演的功夫片《一代宗师》，重新以3D格式上映，本报诚邀读者提前看片，感受下王家卫所描述的“打人如亲嘴”。

《一代宗师》虽是因“叶问”而拍，但影片上映后，片中女宗师“宫二”的扮演者章子怡已然压住了梁朝伟的光芒，彼时就有影评人说，《一代宗师》其实是《宫二传》。而就记者近日提前看片所得，3D版《一代宗师》虽然给梁朝伟饰演的“叶问”增加了不少戏份，但人物形象饱满的宫二依旧最抢眼，尤其是片尾加了她在雪地练拳、以及展示“六十四手”的画面，美不胜收，堪称章子怡“最美影片”。

想知道王家卫的武林变成3D后是个什么样？“叶问”和“宫二”在新版中多了哪些缘分？快报名加入本期楚天观影团，提前尝鲜吧。

看片时间：1月6日下午2点，CGV武汉天地影城

参与方式：添加微信公众号“楚天观影团”，发送留言抢票。





