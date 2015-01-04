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·图文：周杰伦透露婚礼细节
·奶茶妹妹刘强东疑分手
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图文：春晚一审暂无节目被毙
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奶茶妹妹刘强东疑分手
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《一代宗师》3D回归
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文娱头条
2015.1.4 星期日
同时删微博引网友猜测
奶茶妹妹刘强东疑分手
楚天都市报讯 1月3日，网络红人奶茶妹妹章泽天清空微博，而其男友、某电商老板刘强东也删除了“小天是我见过最单纯善良的人…只求以后可以正常牵手而行…”这则夸赞章泽天的旧微博，引发网友猜想两人感情是否已生变。记者就此联系章泽天身边好友，对方称不清楚发生了什么事。
据悉，去年12月21日章泽天和刘强东还在某活动现场公开秀恩爱，而近日章泽天加盟《最强大脑》成为热门话题，也有网友质疑此举是为了配合《最强大脑》的炒作，还有网友调侃称这是要搞春节营销的节奏，更为其设计了广告词，“老板娘跑了，老板疯了，全场任性大甩卖！” 辛余