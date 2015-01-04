查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 文娱头条 ·图文：春晚一审暂无节目被毙 ·图文：坚持内敛本就是冒险 ·图文：周杰伦透露婚礼细节 ·奶茶妹妹刘强东疑分手 ·《一代宗师》3D回归 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：春晚一审暂无节目被毙 · 图文：坚持内敛本就是冒险 · 图文：周杰伦透露婚礼细节 · 奶茶妹妹刘强东疑分手 · 《一代宗师》3D回归 18 文娱头条 2015.1.4 星期日 同时删微博引网友猜测 奶茶妹妹刘强东疑分手 楚天都市报讯 1月3日，网络红人奶茶妹妹章泽天清空微博，而其男友、某电商老板刘强东也删除了“小天是我见过最单纯善良的人…只求以后可以正常牵手而行…”这则夸赞章泽天的旧微博，引发网友猜想两人感情是否已生变。记者就此联系章泽天身边好友，对方称不清楚发生了什么事。

据悉，去年12月21日章泽天和刘强东还在某活动现场公开秀恩爱，而近日章泽天加盟《最强大脑》成为热门话题，也有网友质疑此举是为了配合《最强大脑》的炒作，还有网友调侃称这是要搞春节营销的节奏，更为其设计了广告词，“老板娘跑了，老板疯了，全场任性大甩卖！” 辛余





