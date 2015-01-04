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《一代宗师》3D回归
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文娱头条
2015.1.4 星期日
图文：周杰伦透露婚礼细节
18日欧洲举办 只请50人
楚天都市报讯 向来对感情生活三缄其口的周董，最近终于像挤牙膏一般，一丁点一丁点公开了自己的感情状况，近日更是一次说清楚讲明白，称计划1月18日在欧洲举行婚礼，参与人只有男女双方亲友约50人，费用约台币1000万元（约195万人民币）。
对于婚礼细节，周杰伦透露是欧洲复古风派对形式，但他除了出钱外，其他细节都以准新娘昆凌意见为主，还戏称“我只注重我当天好不好看。”此外，周董认真表示想生5个小孩，且喜欢男孩比女孩多一点，因为可以跟儿子一起玩，孩子长大还可以传授追女生技巧，而生女儿就必须多操心。小滕