查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 文娱头条 ·图文：春晚一审暂无节目被毙 ·图文：坚持内敛本就是冒险 ·图文：周杰伦透露婚礼细节 ·奶茶妹妹刘强东疑分手 ·《一代宗师》3D回归 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：春晚一审暂无节目被毙 · 图文：坚持内敛本就是冒险 · 图文：周杰伦透露婚礼细节 · 奶茶妹妹刘强东疑分手 · 《一代宗师》3D回归 18 文娱头条 2015.1.4 星期日 图文：周杰伦透露婚礼细节 18日欧洲举办 只请50人 楚天都市报讯 向来对感情生活三缄其口的周董，最近终于像挤牙膏一般，一丁点一丁点公开了自己的感情状况，近日更是一次说清楚讲明白，称计划1月18日在欧洲举行婚礼，参与人只有男女双方亲友约50人，费用约台币1000万元（约195万人民币）。

对于婚礼细节，周杰伦透露是欧洲复古风派对形式，但他除了出钱外，其他细节都以准新娘昆凌意见为主，还戏称“我只注重我当天好不好看。”此外，周董认真表示想生5个小孩，且喜欢男孩比女孩多一点，因为可以跟儿子一起玩，孩子长大还可以传授追女生技巧，而生女儿就必须多操心。小滕





