查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 文娱头条 ·图文：春晚一审暂无节目被毙 ·图文：坚持内敛本就是冒险 ·图文：周杰伦透露婚礼细节 ·奶茶妹妹刘强东疑分手 ·《一代宗师》3D回归 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 荆楚扫描 第11版 : 广告 第12版 : 寻找爱情码 第13版 : 经济生活 第14版 : 为你跑腿 第15版 : 教卫在线 第16版 : 财经视界 第17版 : 报网互动 第18版 : 文娱头条 第19版 : 悦读时代 第2版 : 今日要闻 第20版 : 竞技看台 第21版 : 环球时局 第22版 : 中国纵览 第23版 : 广告 第24版 : 中国聚焦 第3版 : 今日关注 第4版 : 今日视点 第5版 : 独家采集 第6版 : 第一现场 第7版 : 社会写真 第8版 : 街坊邻里 第9版 : 广告 · 图文：春晚一审暂无节目被毙 · 图文：坚持内敛本就是冒险 · 图文：周杰伦透露婚礼细节 · 奶茶妹妹刘强东疑分手 · 《一代宗师》3D回归 18 文娱头条 2015.1.4 星期日 陈洁仪垫底“歌手”网友叫屈 本尊淡定 图文：坚持内敛本就是冒险 楚天都市报讯 （记者张聪）以婉转内敛唱腔纵横上世纪九十年代歌坛的陈洁仪，最终如前两季的杨宗纬和品冠一般，最终不敌一众高音歌手，于前晚首播的《我是歌手》第三季第一期节目垫底。

赛果一出，不少被那首《心动》勾起青春记忆的观众大呼“不公”，“走心的干不过秀技巧的，这节目没救了！”

不过，相比一些愤怒的观众，陈洁仪自己倒来得淡定，上月20日第一轮录制结束后，接受本报记者采访的她表示，这节目前两年一直都有邀请自己，“那时候我是直接拒绝，因为我觉得歌手之间不应该有竞赛，二来我也很讨厌真人秀。”

不过，最后还是陈洁仪一个贴心好友说服了她，“看了看这节目，感觉这是一个很棒的舞台，大家只是在表现想表现的，没有勾心斗角的感觉。”

好不容易做了心理建设来到这个节目，第一期就遭遇惨痛结局，陈洁仪说“志在参加，贵在体验”，采访时虽然记者并不知晓赛果，但她仍然对这节目“高音歌手讨巧”的固有印象有过回应，“我问过制作组，‘你确定要我上你的节目吗？我不会飙高音’，而他们回应我说，就是因为这样，我们才邀请你。”其实“很佩服技巧性歌手”的她表示，十年前自己可能也喜欢这样的演绎方式，“但现阶段的我比较追求纯感觉的表演，所以当我要坚持现在这样的表演方式时，就知道是要冒险，那就让我们睁开眼睛，走进这个游戏吧！”





