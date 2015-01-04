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18
文娱头条
2015.1.4 星期日
陈洁仪垫底“歌手”网友叫屈 本尊淡定
图文：坚持内敛本就是冒险
楚天都市报讯 （记者张聪）以婉转内敛唱腔纵横上世纪九十年代歌坛的陈洁仪，最终如前两季的杨宗纬和品冠一般，最终不敌一众高音歌手，于前晚首播的《我是歌手》第三季第一期节目垫底。
赛果一出，不少被那首《心动》勾起青春记忆的观众大呼“不公”，“走心的干不过秀技巧的，这节目没救了！”
不过，相比一些愤怒的观众，陈洁仪自己倒来得淡定，上月20日第一轮录制结束后，接受本报记者采访的她表示，这节目前两年一直都有邀请自己，“那时候我是直接拒绝，因为我觉得歌手之间不应该有竞赛，二来我也很讨厌真人秀。”
不过，最后还是陈洁仪一个贴心好友说服了她，“看了看这节目，感觉这是一个很棒的舞台，大家只是在表现想表现的，没有勾心斗角的感觉。”
好不容易做了心理建设来到这个节目，第一期就遭遇惨痛结局，陈洁仪说“志在参加，贵在体验”，采访时虽然记者并不知晓赛果，但她仍然对这节目“高音歌手讨巧”的固有印象有过回应，“我问过制作组，‘你确定要我上你的节目吗？我不会飙高音’，而他们回应我说，就是因为这样，我们才邀请你。”其实“很佩服技巧性歌手”的她表示，十年前自己可能也喜欢这样的演绎方式，“但现阶段的我比较追求纯感觉的表演，所以当我要坚持现在这样的表演方式时，就知道是要冒险，那就让我们睁开眼睛，走进这个游戏吧！”